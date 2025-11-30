রাজশাহীতে নিরাপত্তাকর্মীকে বেঁধে ডাকাতি

রাজশাহী নগরের শাহমখদুম থানার শেখপাড়া বড়বনগ্রাম এলাকায় ইস্পাহানি চা-এর বিভাগীয় অফিসে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। রোববার (৩০ নভেম্বর) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে নিরাপত্তাকর্মীকে বেঁধে রেখে এই ডাকাতির ঘটনা ঘটে।
শাহমখদুম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাছুমা মুস্তারী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ডাকাতেরা প্রাচীর টপকে ভেতরে ঢুকে প্রথমে অফিসের দায়িত্বে থাকা দুই নিরাপত্তাকর্মীকে হাত-পা ও মুখ বেঁধে ফেলে। এরপর দোতলায় প্রধান অফিসকক্ষের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে বিভিন্ন ড্রয়ার তছনছ করে ১ লাখ ৭৭ হাজার টাকা লুট করে।
এর পাশাপাশি নিচতলায় থাকা বিক্রয়কেন্দ্রের ড্রয়ার ভেঙে আরও ৩৮ হাজার ৫০০ টাকা নিয়ে যায়। মোট ২ লাখ ১৫ হাজার ৫০০ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় ডাকাত দল।
ওসি জানান, ঘটনার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সিসিটিভি ফুটেজসহ বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করেছে। ডাকাতদের শনাক্তে তদন্ত চলছে এবং আইনি প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।