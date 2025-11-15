রাজশাহীতে সড়ক দুর্ঘটনায় কলেজছাত্রের মৃত্যু, ট্রাকে আগুন

রাজশাহীতে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেলচালক নাইম ইসলাম (২৩) নামের এক কলেজছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত অপর এক আরোহীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ জনতা ট্রাকটিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।
আজ শনিবার নগরীর চৌদ্দপাই বিহাস মোড়ে রাজশাহী-নাটোর মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত নাইম ইসলাম রাজশাহী কলেজের অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্র এবং নগরীর মাসকাটাদিঘি এলাকার মো. সাধুর ছেলে। আহত রোহান ইসলাম (২২) একই এলাকার সাইফুল ইসলামের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, নগরীর বিমান চত্বর এলাকায় একটি আইটি সেন্টারে অনলাইনে কাজ করতেন নাইম। কাজের জন্য তাঁরা মোটরসাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে রওনা হন। পথে চৌদ্দপাইয়ের বিহাস মোড়ে পৌঁছালে বিনোদপুরে দিক থেকে আসা একটি ট্রাক মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। এতে তাঁরা ছিটকে পড়েন। এরপর ওই ট্রাকটির নিচে চাপা পড়েন নাইম।
এ বিষয়ে মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মালেক বলেন, দুর্ঘটনায় একজন নিহত ও আরেকজন আহত হয়েছেন। ঘটনার পরে ক্ষুব্ধ জনতা ট্রাকটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ট্রাকটি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। আইনিপ্রক্রিয়া শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।