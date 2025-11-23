হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

তানোরে নৈশপ্রহরীকে বেঁধে রেখে হিমাগারে ডাকাতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

রাজশাহীর তানোরে গভীর রাতে হিমাগারে ডাকাতি। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীর তানোর উপজেলার কালীগঞ্জে গভীর রাতে একটি হিমাগারে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে রহমান স্পেশালাইজড কোল্ডস্টোরেজ নামের এ হিমাগারে ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

হিমাগারের ব্যবস্থাপক আব্দুল খালেক জানান, রাতে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রাচীর টপকে ছয়-সাতজনের একটি ডাকাত দল হিমাগারে ঢোকে। এরপর তারা সিসি ক্যামেরা নষ্ট করে এবং দুজন নৈশপ্রহরীকে বেঁধে ফেলে। পরে তারা অফিস কক্ষের তালা ভাঙতে শুরু করে।

এ সময় সিকিউরিটি ইনচার্জ আনোয়ারুল ইসলাম বাধা দিতে গেলে তাঁকে ধারালো হাঁসুয়ার আঘাতে জখম করা হয়। তাঁকে ফেলে রেখে ডাকাতেরা তালা ভেঙে অফিস কক্ষে ঢোকে এবং চার লাখ টাকাসহ মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে যায়। প্রায় ২০ মিনিট ধরে ডাকাতি চলে। ডাকাতেরা চলে যাওয়ার পর তাঁরা থানায় খবর দেন। পরে রাতেই পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। এ ব্যাপারে তাঁরা মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে তানোর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফজাল হোসেন, গোদাগাড়ী সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মীর্জা মো. আব্দুস সালাম ও জেলা পুলিশের মুখপাত্র বিশেষ শাখার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রফিকুল আলমকে কয়েক দফা ফোন করা হলেও তাঁরা ধরেননি।

রাজশাহীর পুলিশ সুপার (এসপি) ফারজানা ইসলাম দুপুরে বলেন, বিষয়টি তিনি জানেন না। খোঁজ নিয়ে জানাবেন। পরে তাঁকে আবার ফোন করা হলে তিনি আর ধরেননি।

