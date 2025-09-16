হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রাকসু নির্বাচনে ২ হাজার পুলিশ সদস্য মোতায়েন থাকবে: আরএমপি কমিশনার

রাবি প্রতিনিধি  

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন আরএমপি কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে ২ হাজার পুলিশ সদস্য মোতায়েন থাকবেন বলে জানিয়েছেন রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ (আরএমপি) কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান। আজ মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ তথ্য জানান তিনি।

আরএমপি কমিশনার বলেন, ‘এখন পর্যন্ত এখানে আমাদের গোয়েন্দা দল কাজ করতেছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা যেহেতু অনেক বড় এবং বিভিন্ন প্রবেশপথ রয়েছে, সেহেতু আমরা কেন্দ্রভিত্তিক একটা বলয় তৈরি করব। আর তা নির্বাচনের আগের দিন থেকে কার্যকর হবে।’ তিনি বলেন, ‘নির্বাচন ঘিরে কোন জায়গায় কী ধরনের নিরাপত্তা লাগবে, তা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা সে অনুযায়ী পরিকল্পনা সাজাব।’

সম্পর্কিত

এনসিপি নেত্রীর পদত্যাগ, বললেন—‘সততা বিসর্জন দিতে চাই না’

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং: প্রক্টর বরাবর লিখিত অভিযোগ

খাদ্য বিভাগের ১৪০ বস্তা চাল গায়েব, ‘ধামাচাপায়’ ইউএনও

আমরা কারসাজির ‘ক’ও বুঝি না: রাবি উপাচার্য

রাকসু নির্বাচন: হল সংসদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ৪২ প্রার্থী

সমাজসেবা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রকল্পে ‘পার্সেন্টেজ’ নেওয়ার অভিযোগ ইউপি চেয়ারম্যানের

স্ত্রী-সন্তানদের হত্যার পর আত্মহত্যা: ধারদেনা করে চল্লিশা করল পরিবার

রাকসু নির্বাচন: ম্যানুয়াল ভোট গণনাসহ ১২ দাবি দুই প্যানেলের

বরযাত্রীদের খাবার কম পড়ায় রাগারাগি, জামাতার বাড়িতে গিয়ে মারধরের শিকার কনের বাবা-চাচা

রাজশাহীতে খাদ্য বিভাগের গুদামে নিম্নমানের চাল, মিলছে না সরবরাহকারী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা