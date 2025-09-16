রাকসু নির্বাচনে ২ হাজার পুলিশ সদস্য মোতায়েন থাকবে: আরএমপি কমিশনার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে ২ হাজার পুলিশ সদস্য মোতায়েন থাকবেন বলে জানিয়েছেন রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ (আরএমপি) কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান। আজ মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ তথ্য জানান তিনি।
আরএমপি কমিশনার বলেন, ‘এখন পর্যন্ত এখানে আমাদের গোয়েন্দা দল কাজ করতেছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা যেহেতু অনেক বড় এবং বিভিন্ন প্রবেশপথ রয়েছে, সেহেতু আমরা কেন্দ্রভিত্তিক একটা বলয় তৈরি করব। আর তা নির্বাচনের আগের দিন থেকে কার্যকর হবে।’ তিনি বলেন, ‘নির্বাচন ঘিরে কোন জায়গায় কী ধরনের নিরাপত্তা লাগবে, তা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা সে অনুযায়ী পরিকল্পনা সাজাব।’