রাজশাহী-৫ আসনে জামায়াতের প্রার্থী পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

জামায়াতের নতুন প্রার্থী পুঠিয়া উপজেলার আমির মাওলানা মনজুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজশাহী-৫ (পুঠিয়া-দুর্গাপুর) আসনে প্রার্থী পরিবর্তন করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। দলটির নতুন প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছেন জামায়াতের রাজশাহী জেলা শুরা সদস্য ও পুঠিয়া উপজেলার আমির মাওলানা মনজুর রহমান।

এর আগে এ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল জেলার সহকারী সেক্রেটারি নুরুজ্জামান লিটনকে। প্রার্থী পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মো. গোলাম মর্তুজা।

তিনি জানান, সাংগঠনিক কারণে প্রার্থী পরিবর্তন করা হয়েছে। তিনি আশা করেন, পুঠিয়া-দুর্গাপুরের মানুষ দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট দিয়ে মাওলানা মনজুর রহমানকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত করবেন।

আগের প্রার্থী নুরুজ্জামান লিটন বলেন, ‘সংগঠনের সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল থেকে আমি দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের পক্ষে কাজ করব।’ মাওলানা মনজুর রহমানকে সার্বিক সহযোগিতা করার কথাও জানান তিনি।

