রাজশাহী মহানগরীর ৩ থানার ওসিকে বদলি

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী    

রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) তিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) একযোগে বদলি করা হয়েছে। এ ছাড়া আরও চারজন পুলিশ পরিদর্শককে বদলি করা হয়েছে। গত কাল শনিবার আরএমপি কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান স্বাক্ষরিত আদেশে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

বদলির আদেশে দেখা গেছে, নগরীর বোয়ালিয়া থানার ওসি মোস্তাক আহম্মেদ ও রাজপাড়া থানার ওসি আশরাফুল ইসলামকে আরএমপি হেডকোয়ার্টার্সের ওআর হিসেবে বদলি করা হয়েছে।

চন্দ্রিমা থানার ওসি আবুল কালাম আজাদকে বোয়ালিয়া থানার ওসি হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। আর রাজপাড়া থানার ওসি হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে পদায়নের অপেক্ষায় থাকা আরএমপির পুলিশ পরিদর্শক হাবিবুর রহমানকে। এ ছাড়া চন্দ্রিমা থানার ওসি হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে নগর গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) পরিদর্শক মেহেদী মাসুদকে।

একই আদেশে বোয়ালিয়া থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মোতালেব হোসেনকে এয়ারপোর্ট থানার পরিদর্শক (তদন্ত) হিসেবে বদলি করা হয়েছে। আর পদায়নের অপেক্ষায় থাকা আরএমপির পুলিশ পরিদর্শক নুরে আলম সিদ্দিকীকে পদায়ন করা হয়েছে বোয়ালিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) হিসেবে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে আরএমপির মুখপাত্র গাজিউর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, এটা পুলিশের নিয়মিত বদলি। পুরো ইউনিটকে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য ইউনিটপ্রধান হিসেবে পুলিশ কমিশনার এ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। যাঁকে যেখানে যোগ্য মনে করেন, সেখানে দায়িত্ব দেন। এটা তেমনই বদলি।

