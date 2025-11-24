সরকারের উচিত মানবাধিকারের সুরক্ষা দেওয়া: সুলতানা কামাল

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা সুলতানা কামাল বলেছেন, ভাষা, পোশাক, লিঙ্গ পরিচয় ও ধর্মের কারণে কেউ ভয়ে থাকলে সেখানে মানবাধিকার বিরাজ করে না। তাই রাষ্ট্র পরিচালনায় থাকা সরকারেরই দায়িত্ব মানবাধিকারের সুরক্ষা দেওয়া। আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) সকালে নাটোর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে ‘সমতল আদিবাসী’ সম্মেলন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
সুলতানা কামাল বলেন, একাত্তরে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল মানুষের রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, সামাজিক অধিকার ও সাংস্কৃতিক অধিকারের জন্য। এই দেশ হবে সাম্যের দেশ, ন্যায়বিচারের দেশ, মানবিক দেশ। এর কোনো ব্যত্যয় ঘটতে পারবে না।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে ও ক্রিশ্চিয়ান এইডের সহযোগিতায় আয়োজিত এ সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন ক্রিশ্চিয়ান এইডের কান্ট্রি ডিরেক্টর নুজহাত জাবিন, বেসরকারি সংগঠন ‘আমরাই পারি’র প্রধান নির্বাহী জিনাত আরা হক, নাটোর জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার বাদল কুমার চন্দসহ বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠনের প্রতিনিধিরা।
এ সময় বক্তারা প্রতিটি সেক্টর থেকে বৈষম্য নিরসনে সরকার ও সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানান।