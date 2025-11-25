গণতান্ত্রিক শক্তি ছাড়া গণতন্ত্র টেকে না: জোনায়েদ সাকি

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেছেন, গণতান্ত্রিক শক্তি ছাড়া গণতন্ত্র টেকে না। সংবিধানে যত ভালো কথা লেখা থাকুক, রাষ্ট্র যদি ডাকাতের হাতে যায়, তবে সে ফাঁকফোকর খুঁজে ডাকাতিই করবে।
আজ মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে সিরাজগঞ্জের কাজিপুর উপজেলার আলমপুর চৌরাস্তায় নাগরিক সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
জোনায়েদ সাকি বলেন, বাংলাদেশের লাখো মানুষ রক্ত দিয়ে এই রাষ্ট্রের ভিত্তি গড়ে তুলেছেন একটি সমানাধিকারভিত্তিক মানবিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন নিয়ে। কিন্তু স্বাধীনতার ৫৪ বছরেও সে স্বপ্ন বাস্তব হয়নি।
সাকি আরও বলেন, ‘মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা, কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠন এবং গণতন্ত্র ঠিকভাবে চালাতে হলে জনগণের স্বার্থকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। আমরা শ্রমিক–কৃষক–খেটে খাওয়া মানুষের দল। নিপীড়িত মানুষের অধিকারের জন্যই লড়াই করছি। ভোট আপনাদের হাতে, কাকে দেবেন, তা আপনারাই ঠিক করবেন।’
জোনায়েদ সাকির অভিযোগ, দেশের শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতায় গিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিজের পকেটে পুরে ফেলেছে; সম্পদ লুট করেছে, বিদেশে পাচার করেছে। আরও গভীরভাবে রাষ্ট্রকে স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী করার চেষ্টা করেছে।
নাগরিক সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সিরাজগঞ্জ-১ আসনে গণতন্ত্র মঞ্চ মনোনীত প্রার্থী ও কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাকিব আনোয়ার।
সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না।