রাবি শিক্ষার্থীদের রেললাইন অবরোধ প্রত্যাহার

রাবি প্রতিনিধি  

রোববার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন স্টেশনবাজার রেললাইন অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জনদুর্ভোগের বিষয়টি বিবেচনা করে রেললাইন অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীরা। আজ রোববার (২৩ নভেম্বর) রাত ৮টার দিকে আন্দোলনকারীরা এ ঘোষণা দেন।

আন্দোলনের আহ্বায়ক ও শাখা ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি মাহবুব আলম বলেন, ‘আমরা জনগণের কথা চিন্তা করে কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছি। অনেক অসুস্থ রোগী রয়েছে, যাদের ভোগান্তি হচ্ছে। আমরা চাই না জনগণের দুর্ভোগ বাড়ুক। আন্দোলন কর্মসূচির কারণে সৃষ্ট অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত।’

ফের রেললাইন অবরোধ রাবি শিক্ষার্থীদের, উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ

এর আগে শনিবার বিকেল থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এবং রোববার দুপুর থেকে শিক্ষার্থীরা ৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার সময় পেছানোর দাবিতে রাজশাহী-ঢাকা রেলপথ অবরোধ করে আন্দোলন করেন। এতে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সারা দেশের রেলযোগাযোগ বন্ধ থাকে।

