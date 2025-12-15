স্কুলছাত্রীকে শ্লীলতাহানির মামলায় ছাত্রদল নেতা কারাগারে

সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মো. জুয়েলকে শ্লীলতাহানির মামলায় গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
আজ সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ওই ছাত্রদল নেতাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। এর আগে রোববার রাতে পৌর শহরের সাহেদনগর ব্যাপারীপাড়া মহল্লার নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জুয়েল পৌর শহরের সাহেদনগর ব্যাপারীপাড়া মহল্লার বাসিন্দা।
এর আগে এক স্কুলছাত্রীর বড় বোন ৯ ডিসেম্বর রাতে বাদী হয়ে সিরাজগঞ্জ সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দেন। পরে সেটি তদন্ত শেষে মামলার আকারে গ্রহণ করে পুলিশ।
মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সিরাজগঞ্জ সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জুবাইদা খাতুন বলেন, জুয়েলকে শ্লীলতাহানির মামলায় গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।