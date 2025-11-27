হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

উল্লাপাড়ায় ট্রাকচাপায় স্কুলছাত্র নিহত

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

প্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলায় ট্রাকচাপায় শিমুল পারভেজ (১৬) নামের এক স্কুলছাত্র মারা গেছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বেলা ২টার দিকে লাহিড়ী মোহনপুর ইউনিয়নের চাকসা মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শিমুল উপজেলার কয়রা ইউনিয়নের ভাগলপুর গ্রামের মামুন সরকারের ছেলে এবং কয়রা উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

উল্লাপাড়া থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক আব্দুল হালিম স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে জানান, ওই শিক্ষার্থী মোটরসাইকেলে করে চাকসা মোড়ে পৌঁছালে একটি ট্রাক পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিমুলকে মৃত ঘোষণা করেন।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ হয়ে ট্রাকটির সামনের গ্লাস ভাঙচুর করেন। পরে পুলিশ ট্রাকটি জব্দ করে চালক ও হেলপারকে আটক করেছে। নিহত স্কুলছাত্রের লাশ স্বজনেরা বাড়িতে নিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

রাবিতে প্রথমবারের মতো ভেটেরিনারি ও প্রাণিজ বিজ্ঞান সম্মেলন ২৯ নভেম্বর

৬০০০ ইয়াবাসহ ‘স্বামী-স্ত্রী’ আটক

রস ছাড়াই রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে গুড় তৈরি হতো ৫ কারখানায়

‎রাবিতে পরিবেশবান্ধব ইলেকট্রিক গাড়ি চালু

বিএনপির মনোনয়ন: তানোরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ২০

গণতান্ত্রিক শক্তি ছাড়া গণতন্ত্র টেকে না: জোনায়েদ সাকি

পুঠিয়ায় অপহৃত স্কুলছাত্রীকে উদ্ধারের দাবিতে মানববন্ধন

১৭ বছরের কারাজীবন শেষে বাড়ি ফিরলেন নজরুল, আনন্দের মাঝে বুকভরা শূন্যতা

মান্দায় ৬০ বস্তা সার জব্দ

পরীক্ষা দিয়ে রান্নার প্রশিক্ষণে ৫০ জন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা