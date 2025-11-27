উল্লাপাড়ায় ট্রাকচাপায় স্কুলছাত্র নিহত

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলায় ট্রাকচাপায় শিমুল পারভেজ (১৬) নামের এক স্কুলছাত্র মারা গেছে।
আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বেলা ২টার দিকে লাহিড়ী মোহনপুর ইউনিয়নের চাকসা মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত শিমুল উপজেলার কয়রা ইউনিয়নের ভাগলপুর গ্রামের মামুন সরকারের ছেলে এবং কয়রা উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।
উল্লাপাড়া থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক আব্দুল হালিম স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে জানান, ওই শিক্ষার্থী মোটরসাইকেলে করে চাকসা মোড়ে পৌঁছালে একটি ট্রাক পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিমুলকে মৃত ঘোষণা করেন।
দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ হয়ে ট্রাকটির সামনের গ্লাস ভাঙচুর করেন। পরে পুলিশ ট্রাকটি জব্দ করে চালক ও হেলপারকে আটক করেছে। নিহত স্কুলছাত্রের লাশ স্বজনেরা বাড়িতে নিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।