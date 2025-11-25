হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

বিএনপির মনোনয়ন: তানোরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ২০

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

রাজশাহীর তানোরে মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে মশাল মিছিল বের করলে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীর তানোরে বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর) আসনে বিএনপির প্রাথমিক মনোনয়ন পাওয়া মেজর জেনারেল (অব.) শরীফ উদ্দিন ও মনোনয়নবঞ্চিত সুলতানুল ইসলাম তারেকের অনুসারীদের মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি থমথমে।

স্থানীয়রা জানান, শরীফ উদ্দিনের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে সন্ধ্যায় উপজেলা সদরে মশাল মিছিল বের করেন সুলতানুল ইসলাম তারেকের অনুসারীরা। এ সময় শরীফ উদ্দিনের অনুসারীরা তাতে ইট-পাটকেল ছোড়েন। এ সময় উভয় পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে দুই পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

সুলতানুল ইসলাম তারেক বলেন, ‘তারা দল করে, আমরাও দল করি। প্রার্থী পছন্দ না হলে সারা দেশেই বিক্ষোভ হচ্ছে, আমাদের এখানেও হচ্ছে। আমার অনুসারীরাও সন্ধ্যায় প্রার্থী বদলের দাবিতে মশাল মিছিল বের করেন। এতে শরীফ সাহেবের অনুসারীরা হামলা করেন।’

তারেক বলেন, ‘শরীফ সাহেব তানোর পৌরসভার সাবেক মেয়র ও বহিষ্কৃত বিএনপি নেতা মিজানুর রহমান মিজানকে নির্দেশ দিয়েছেন, এলাকায় যেন কোনো বিক্ষোভ না হয়। তাই মিজানের লোকজন এ হামলা করেছেন। আমরা এ ব্যাপারে অবশ্যই থানায় অভিযোগ দায়ের করব।’ তিনি অভিযোগ করেন, তাঁদের নেতা-কর্মীদের বহনকারী অন্তত ১৮টি অটোরিকশা ভাঙচুর করা হয়েছে। এসব অটোরিকশায় বিভিন্ন স্থান থেকে নেতা-কর্মীরা উপজেলা সদরে গিয়েছিলেন। গাড়িগুলো ভাঙচুরের পর চাবি নিয়ে চলে যাওয়া হয়েছে বলেও জানান সুলতানুল ইসলাম তারেক।

বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে সাবেক পৌর মেয়র মিজানুর রহমানকে ফোন করা হলেও তিনি ধরেননি। ফোন ধরেননি তানোর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফজাল হোসেনও।

এ বিষয়ে গোদাগাড়ী সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মীর্জা মো. আব্দুস সালাম বলেন, ‘এখন যে কেউ মিছিল-মিটিং করতেই পারে। তাতে দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এলাকার পরিস্থিতি এখন শান্ত আছে। এ বিষয়ে থানায় অভিযোগ হলে পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।’

সম্পর্কিত

গণতান্ত্রিক শক্তি ছাড়া গণতন্ত্র টেকে না: জোনায়েদ সাকি

পুঠিয়ায় অপহৃত স্কুলছাত্রীকে উদ্ধারের দাবিতে মানববন্ধন

১৭ বছরের কারাজীবন শেষে বাড়ি ফিরলেন নজরুল, আনন্দের মাঝে বুকভরা শূন্যতা

মান্দায় ৬০ বস্তা সার জব্দ

পরীক্ষা দিয়ে রান্নার প্রশিক্ষণে ৫০ জন

রাবিতে খাবারের দোকানে অভিযান, ৪৮ হাজার টাকা জরিমানা

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ঈশ্বরদী ব্লকেড

পাবনায় রেজিস্ট্রারদের প্রাণনাশের হুমকি-হামলার অভিযোগ, ৬ দলিল লেখকের সনদ বাতিল

নানা অভিযোগে বরখাস্ত হলেন সংরক্ষিত মহিলা ইউপি সদস্য

সরকারের উচিত মানবাধিকারের সুরক্ষা দেওয়া: সুলতানা কামাল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা