রাবিতে খাবারের দোকানে অভিযান, ৪৮ হাজার টাকা জরিমানা

রাবি প্রতিনিধি  

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে হোটেল ও খাবার দোকানে অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) বিভিন্ন হোটেল ও খাবারের দোকানে অভিযান চালিয়েছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। অভিযানে নানা অনিয়ম, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাবার প্রস্তুত এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রির দায়ে পাঁচ দোকানকে ৪৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) দুপুর ১২টা থেকে ভোক্তা অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান চালানো হয়।

সরেজমিনে দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের সামনের দোকানগুলোয় অভিযান চালিয়ে পরে সিলসিলা, চারু আড্ডা, পরিবহন মার্কেটসহ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানের দোকান পরিদর্শন করা হয়। স্বাস্থ্যবিধি না মানা, অপরিচ্ছন্নতা, মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য সংরক্ষণ ও বিক্রিসহ নানা অনিয়মের কারণে দোকানগুলোকে সতর্কতামূলক অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

এর মধ্যে সিলসিলাকে ৩০ হাজার, চারু আড্ডাকে ৭ হাজার এবং আরও তিন দোকানকে মোট ১১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভোক্তা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ফজলে এলাহি বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, রাকসু ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের অনুরোধে আমরা ক্যাম্পাসে বাজার তদারকি অভিযান পরিচালনা করেছি। যেখানে অনিয়ম পেয়েছি, সেখানে জরিমানা করেছি। দোকানিরাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ভবিষ্যতে কোনো ভুল করবেন না এবং আরও সচেতন থাকবেন।’

