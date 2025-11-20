হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রাবি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ

রাবি প্রতিনিধি 

ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করেছেন রাবির ফাইন্যান্স বিভাগের শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর দুর্বৃত্তদের হামলার বিচার চেয়ে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করেছেন ফাইন্যান্স বিভাগের শিক্ষার্থীরা। তাঁরা এই ঘটনায় জড়িত অপরাধীদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার করাসহ তিন দফা দাবি জানিয়েছেন।

এর আগে গতকাল রাতে বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন কাজলা গেটে কাজলা ক্যানটিনে খাবার খেতে গেলে শিক্ষার্থীদের ওপর মুখোশ পরে এলোপাতাড়ি আক্রমণ করে দুর্বৃত্তরা। দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত ব্যক্তিদের মধ্যে রাবি ফাইন্যান্স বিভাগের দুজন শিক্ষার্থী রয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজলা গেটের সামনের মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। বেলা দেড়টায় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মহাসড়ক অবরোধ করেছেন তাঁরা।

শিক্ষার্থীদের অন্য দুটি দাবি হলো, কাজলা পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে এবং কাজলা ক্যানটিন কর্তৃপক্ষ সিসিটিভি ফুটেজ ডিলিট করায় ক্যানটিনটি বন্ধ করতে হবে। এ সময় শিক্ষার্থীদের ‘সন্ত্রাসীরা দেখে যা, রাজপথে তোর বাপেরা’; ‘সন্ত্রাসীর চামড়া, তুলে নেব আমরা’; ‘সন্ত্রাসীর আস্তানা, ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও’; ‘সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে, ডাইরেক্ট অ্যাকশন’; ‘আমার ভাই আহত কেন, প্রশাসন জবাব চাই’; ‘রাকসু কী করে, আমার ভাই মেডিকেলে’; ‘প্রশাসন কী করে, আমার ভাই মেডিকেলে’সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে দেখা যায়।

রাবি শিক্ষার্থীদের ওপর দুর্বৃত্তদের হামলা, আহত ৩

সরেজমিনে দেখা যায়, অ্যাম্বুলেন্স ছাড়া কোনো গাড়ি চলাচল করতে দিচ্ছেন না আন্দোলনকারীরা। মহাসড়ক অবরোধ করে রাখায় দুই পাশে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। অনেক গাড়িচালক বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করছেন।

আসিফুর রহমান নামের একজন আন্দোলনকারী বলেন, ‘২৪ ঘণ্টার মধ্যে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। না হলে আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে। পুলিশ ফাঁড়ির পাশে এত কিছু হয়ে গেল; অথচ ফাঁড়ির পুলিশ কিছুই করতে পারেনি। তাদেরকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। আর কাজলা ক্যানটিন কর্তৃপক্ষ সিসিটিভি ফুটেজ ডিলিট করায় ওই ক্যানটিন বন্ধ করে দিতে হবে। ১০ বারের বেশি কল দিয়ে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও উনি (ভিপি) এখনো আমাদের কল রিসিভ করেননি এবং যোগাযোগও করেননি। এ রকম অসহযোগিতার জন্য আমরা ভিপির প্রতি নিন্দা জানাচ্ছি।’

সার্বিক বিষয়ে রাবি প্রক্টর অধ্যাপক মাহবুবর রহমান বলেন, ‘পুলিশ চেষ্টা করছে। তবে এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। আমরা শিক্ষার্থীদের বোঝানোর চেষ্টা করছি।’

