হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

পাকিস্তানি পোশাক বলে মিথ্যা প্রচার চালানোয় জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

শোরুমে অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাকিস্তানি পোশাক বলে মিথ্যা প্রচারণা ও প্রাইস ট্যাগে কাটাকাটি করার অভিযোগে রাজশাহীর একটি পোশাকের শোরুমে অভিযান পরিচালনা করে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ রোববার দুপুর ১২টায় রাজশাহীর সপুরা বিসিক শিল্পনগরীতে অবস্থিত ‘হাউজ অব শিপিয়ার্স’ নামের শোরুমে এই অভিযান চালানো হয়।

এ সময় আমদানির সঠিক তথ্য প্রদর্শন না করা এবং মূল্যতালিকায় বারবার কাটাকাটি করে বেশি দামে পণ্য বিক্রির প্রমাণ পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের রাজশাহী বিভাগের উপপরিচালক মো. ইব্রাহীম।

অভিযান শেষে মো. ইব্রাহীম জানান, পাকিস্তানি পোশাক না থাকলেও প্রতিষ্ঠানটি মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছিল। ভোক্তাদের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগে সতর্কতামূলকভাবে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ভোক্তাদের স্বার্থরক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

সম্পর্কিত

৭৭৭ কোটি টাকার কাজে ৯ শতাংশ ঘুষ চান ভিসি

রাকসুর গণ-ইফতার, খরচের উৎস জানেন না জিএস-এজিএস

আদালতে হাজিরা দেওয়ার পর হত্যা মামলার আসামি নিখোঁজ

রামেকের আইসিইউ ভবন: দুই দফায় লিফট জালিয়াতি

রাজশাহীতে পুনরায় গ্যাস-সংযোগ চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে: ভূমিমন্ত্রী

‘অমুসলিম’ শিক্ষার্থীদের বাদ দিয়ে রাবি প্রশাসনের ‘গণ-ইফতার’

ঈশ্বরদীতে দাদি-নাতনি হত্যার ঘটনায় ২ জন আটক

কলেজের জমি দখল করে দোকান নির্মাণের অভিযোগ সাবেক ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে

কর্মীদের হাতে বিএনপি নেতা খুন, ৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা

জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসন: এমপি হতে ২৯ নেত্রীর দৌড়ঝাঁপ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা