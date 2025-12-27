হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে রাজশাহীতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে রাজশাহীতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীতে শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকেলে নগরের তালাইমারী মোড়ে শিক্ষার্থীরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে অংশ নেন। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত তাঁদের অবস্থান কর্মসূচি চলছিল।

কর্মসূচিতে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও জাতীয় যুবশক্তির নেতা-কর্মীদের অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা ওসমান হাদির হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবি জানান। এ সময় আন্দোলনকারীরা আধিপত্যবিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দেন।

অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে রুয়েটের শিক্ষার্থী রেদোয়ান সিদ্দিকী বলেন, শহীদ হাদির হত্যাকারীরা ইতিমধ্যে চিহ্নিত। দ্রুত সময়ের মধ্যে হাদি হত্যার বিচার নিশ্চিত করা না হলে আরও কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

এদিকে, সম্ভাব্য নিরাপত্তাঝুঁকি বিবেচনায় দুপুর থেকে রাজশাহী নগরের পদ্মা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত ভারতের সহকারী হাইকমিশনারের কার্যালয় ও বাসভবন এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

