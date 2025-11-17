হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রাজশাহীতে জজের পরিবারের ওপর নৃশংস হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

রাজশাহী মহানগর দায়রা জজ মোহাম্মদ আবদুর রহমানের পরিবারের ওপর নৃশংস হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী মহানগর দায়রা জজ মোহাম্মদ আবদুর রহমানের পরিবারের ওপর নৃশংস হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন হয়েছে। আজ সোমবার সকালে রাজশাহী অ্যাডভোকেট বার অ্যাসোসিয়েশন আদালত চত্বরে এ কর্মসূচি পালন করে। এতে আইনজীবীরা অংশগ্রহণ করেন।

বক্তারা সমাবেশ থেকে দায়রা জজের ছেলে তাওসিফ রহমান (১৭) হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানান। পাশাপাশি তাঁরা এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তির দ্রুত সর্বোচ্চ সাজা দাবি করেন।

বক্তারা বলেন, বিচার বিভাগের সদস্যদের পরিবার যদি নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে থাকে, তাহলে সাধারণ মানুষ ন্যায়বিচার পাবে কীভাবে? মানববন্ধন থেকে অবিলম্বে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করা হয়।

কর্মসূচিতে রাজশাহীর জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আবুল কাশেম, পারভেজ তৌফিক জাহেদী প্রমুখ বক্তব্য দেন।

এর আগে ১৩ নভেম্বর রাজশাহী মহানগর দায়রা জজ মোহাম্মদ আবদুর রহমানের ভাড়া বাসায় ঢুকে বিচারকের নবম শ্রেণিপড়ুয়া ছেলে তাওসিফকে ছুরিকাঘাতে ও শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়। এ ছাড়া বিচারকের স্ত্রী তাসমিন নাহার লুসীকেও (৪৪) হত্যার চেষ্টা করেন গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার মদনেরপাড় চকপাড়া গ্রামের সোলাইমান শহিদের ছেলে লিমন মিয়া (৩৪)।

এ ঘটনায় ১৪ নভেম্বর বিচারক মোহাম্মদ আবদুর রহমান বাদী হয়ে লিমন মিয়াকে আসামি করে রাজপাড়া থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। গ্রেপ্তার লিমন পাঁচ দিনের রিমান্ডে আছেন।

