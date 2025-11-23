ফের রেললাইন অবরোধ রাবি শিক্ষার্থীদের, উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ

৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার সময় পেছানোর দাবিতে রাজশাহী-ঢাকা রেলপথ আবারও অবরোধ করে আন্দোলন করছেন প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীরা। এতে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সারা দেশের রেলযোগাযোগ বন্ধ রয়েছে।
আজ রোববার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন স্টেশন বাজার রেললাইন অবরোধ করেন তাঁরা। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত (বেলা সাড়ে ৩টা) তাঁদের আন্দোলন চলছিল। এর আগে গতকাল শনিবারও তাঁরা এ কর্মসূচি পালন করেন।
অ্যাগ্রোনোমি অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচার এক্সটেনশন বিভাগের শিক্ষার্থী আনিকা আকতার বলেন, ‘আমাদের একটাই দাবি, সেটা হলো, লিখিত পরীক্ষার সময় পিছিয়ে একটা যৌক্তিক সময় নির্ধারণ করা। আমরা দ্রুত পড়ার টেবিলে ফিরে যেতে চাই।’
আরও এক আন্দোলনকারী ও শাখা ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি মাহবুব আলম বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন ধরে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করে এলেও পিএসসি তাদের একরোখা মনোভাব পোষণ করে রেখেছে ৷ গতকাল আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও রাজশাহী রেলওয়ে কর্মকর্তার আশ্বাসে কর্মসূচি স্থগিত করেছিলাম, কিন্তু আজও আমরা পজিটিভ কোনো উত্তর পাইনি।’
মাহবুব আলম আরও বলেন, ‘দ্রুত নতুন সময় নির্ধারণ করে পিএসসি থেকে নোটিশ দিতে হবে। আর তারা তা না করলে আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।’ এর আগে গতকাল বিকেল থেকে রেললাইন অবরোধ করে আন্দোলন করেন তাঁরা। যার ফলে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সারা দেশের প্রায় ৬ ঘণ্টা রেলযোগাযোগ বন্ধ থাকে।