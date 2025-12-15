ব্যবসায়ীর দোকানে হামলা, মারধর করে টাকা লুটের অভিযোগ

রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলায় এক গার্মেন্টস ব্যবসায়ীর দোকানে হামলা চালিয়ে তাঁকে মারধর ও নগদ টাকা লুটের অভিযোগ উঠেছে। আজ সোমবার বেলা ১টার দিকে উপজেলার থানা মোড় এলাকায় তামান্না টেইলার্সে এ ঘটনা ঘটে। আহত ব্যবসায়ী সাহেব আলী (২৫) বর্তমানে দুর্গাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।
আহত সাহেব আলীর শ্বশুর ও ওই দোকানের কাটিং মাস্টার আব্দুর রাজ্জাক জানান, তিনি ও তাঁর জামাতা দীর্ঘদিন ধরে থানা মোড় এলাকায় গার্মেন্টস ব্যবসা করে আসছেন। পারিবারিক দ্বন্দ্বের জেরে দুই দিন আগে তাঁদের সঙ্গে আত্মীয় বারিকের বিরোধ হয়। গতকাল রোববার সকালে বারিক তাঁর দুই মেয়েকে মারধরের চেষ্টা করলে সাহেব আলী এতে বাধা দেন। এ সময় বারিক তাঁকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেন।
এর জেরে আজ দুপুরে বারিকসহ আরও দুই-তিনজন ব্যক্তি ধারালো অস্ত্র নিয়ে দোকানে হামলা চালান। একপর্যায়ে সাহেব আলীর মাথায় আঘাত করা হলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এরপর দোকানের ড্রয়ার ভেঙে প্রায় পাঁচ লাখ টাকা লুট করে হামলাকারীরা পালিয়ে যান বলে অভিযোগ করেন আব্দুর রাজ্জাক।
এ বিষয়ে দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল আলম জানান, ঘটনার বিষয়ে তাঁরা অবগত হয়েছেন। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।