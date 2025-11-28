বগুড়ায় ২৪০০ ইয়াবাসহ ননদ-ভাবি আটক

বগুড়ায় ২ হাজার ৪০০ ইয়াবাসহ দুই নারীকে আটক করেছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বগুড়া জেলা কার্যালয়ের সদস্যরা। আটক দুই নারী সম্পর্কে ননদ-ভাবি।
আটক ব্যক্তিরা হলেন বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার পাগলা উত্তরপাড়া গ্রামের দিপা আক্তার (৩০) ও তাঁর ভাবি খুলনা জেলার রূপসা থানার নৈহাটি গ্রামের নুর নাহার (৪০)।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কের শাজাহানপুর উপজেলার নয়মাইল এলাকায় উত্তরবঙ্গগামী বাসে তল্লাশি চালিয়ে তাঁদেরকে আটক করা হয়।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি) বগুড়া জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক জিল্লুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
জিল্লুর রহমান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে শাজাহানপুর উপজেলার নয়মাইল এলাকায় উত্তরবঙ্গগামী হানিফ পরিবহনের একটি বাসে তল্লাশি করা হয়। এ সময় পাশাপাশি সিটে বসে থাকা ননদ-ভাবির দেহ তল্লাশি করে দুজনের পায়ে স্কচটেপ দিয়ে পেঁচিয়ে রাখা ২ হাজার ৪০০ ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করা হয়।
আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে শাজাহানপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।