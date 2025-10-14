হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রাকসু: নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন স্বতন্ত্র এজিএস প্রার্থী

রাবি প্রতিনিধি  

আজ দুপুরে রাবির পরিবহন মার্কেটে সংবাদ সম্মেলনে স্বতন্ত্র এজিএস প্রার্থী ফজলে রাব্বি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে ছাত্রদল-সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম প্যানেলের সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন স্বতন্ত্র এজিএস প্রার্থী ফজলে রাব্বি। আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ ঘোষণা দেন।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে প্রার্থিতা থেকে সরে দাঁড়ানো প্রসঙ্গে ফজলে রাব্বি বলেন, ‘আমার ইশতেহারের সঙ্গে ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের ইশতেহারসমূহ সম্পূর্ণ মিলে যাওয়ায় আমি এই প্যানেলের এজিএস প্রার্থীকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

সম্পর্কিত

উৎসবমুখর পরিবেশে চলছে রাকসুর শেষ দিনের প্রচারণা

শেষ মুহূর্তে রাকসু নির্বাচনের আচরণবিধি সংশোধন

সাবেক স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার

রাকসু নির্বাচন: প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরিতে আগ্রহ নেই শিক্ষার্থীদের

মানুষের কণ্ঠে বারনই নদের ‘আর্তনাদ’

রাকসু নির্বাচন: ভোটের দিন পুলিশ, বিজিবি ও র‍্যাব মোতায়েন থাকবে

সরকারি ১৩৬ গাছ কিনে দেড় শতাধিক কাটার অভিযোগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ কর্মী ফারুক হত্যা মামলায় জামায়াত-শিবির নেতা-কর্মীসহ সব আসামি খালাস

রাজশাহী বিএনপি: সক্রিয় ৫ প্রবাসী, চান মনোনয়ন

বিয়েতে উপহার সুন্দরবনের ১৫০০ গাছের চারা, স্থান পেল রাজশাহীর পদ্মার চরে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা