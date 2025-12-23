বিএনপিতে বিরোধ: রাজশাহীর ৪টি আসনে কোন্দল প্রকাশ্যে

রাজশাহীর চারটি সংসদীয় আসনে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত নেতারা। তাঁদের কেউ কেউ আশা করছেন, শেষ পর্যন্ত বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তন করা হবে। আবার কেউ কেউ শেষ পর্যন্ত মনোনয়ন না পেলে ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থী হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এর মধ্য দিয়ে দলটির ভেতরের কোন্দল আবারও সামনে এসেছে।
জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে মনোনয়নপত্র বিক্রি শুরু হয়েছে। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর), রাজশাহী-৪ (বাগমারা) ও রাজশাহী-৬ (বাঘা-চারঘাট) আসনে একজন করে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন। এ ছাড়া রাজশাহী-৫ (পুঠিয়া-দুর্গাপুর) আসনে পাঁচজন বিএনপি নেতা সংগ্রহ করেছেন। দলের ঘোষিত প্রার্থীদের পাশাপাশি একাধিক নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন কমিশনের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করায় নির্বাচনী মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।
রাজশাহী-১ আসনে দলের মনোনয়ন পেয়েছেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মেজর জেনারেল (অব.) শরীফ উদ্দিন। গত সোমবার গোদাগাড়ী উপজেলা নির্বাচন কার্যালয় থেকে বিএনপির নেতা-কর্মীরা তাঁর পক্ষে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন। তিনি বলেন, গোদাগাড়ী ও তানোর উপজেলার মানুষ ধানের শীষে ভোট দিতে মুখিয়ে রয়েছে। ভোটের মাধ্যমে ভোটারদের প্রকৃত মতামতের প্রতিফলন ঘটবে। এই এলাকার মানুষ ধানের শীষ ছাড়া অন্য কোনো প্রতীকে ভোট দেবে না।
তবে দলীয় প্রার্থী শরীফ উদ্দিনের আগেই জেলা নির্বাচন কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফরম তোলেন এ আসনের মনোনয়নবঞ্চিত বিএনপি নেতা সুলতানুল ইসলাম তারেকের অনুসারীরা। তারেকের আশা, এ আসনে প্রার্থী পরিবর্তন হবে। তবে মনোনয়ন না পেলেও তারেক ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থী হবেন বলে জানা গেছে।
রাজশাহী-২ (সদর) ও রাজশাহী-৩ (পবা-মোহনপুর) আসনে মনোনয়নবঞ্চিত কেউ এখনো মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেননি। তবে রাজশাহী-৪ আসনে মনোনয়ন ফরম তোলা হয়েছে জেলা যুবদলের সদস্যসচিব রেজাউল করিম টুটুলের পক্ষে। তিনি আসনটিতে মনোনয়ন চেয়ে পাননি। মনোনয়ন পেয়েছেন বাগমারা উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ডি এম জিয়াউর রহমান।
রাজশাহী-৫ আসনে সাবেক সংসদ সদস্য নাদিম মোস্তফার ছেলে বিএনপি নেতা জুলফার নাঈম মোস্তফা বিস্ময়, পুঠিয়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও পৌরসভার সাবেক মেয়র আল মামুন খান, রাজশাহী জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি রুকুনুজ্জামান আলম, বিএনপি নেতা ইসফা খায়রুল হক শিমুল এবং পুঠিয়া উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু বকর সিদ্দিকের অনুসারীরা মনোনয়ন ফরম তুলেছেন। এ ছাড়া বিএনপি মনোনীত প্রার্থী নজরুল ইসলাম মণ্ডলও মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন।
রাজশাহী নিউ ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের সাবেক ভিপি গোলাম মোর্শেদ শিবলী বলেন, ‘চূড়ান্ত মনোনয়ন এখনো ঘোষণা না হওয়ায় রাজশাহী-৫ আসনে একাধিক নেতা মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফিরলে এই আসনের মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা হতে পারে, এমন প্রত্যাশা থেকেই নেতারা ফরম নিয়েছেন।’
পুঠিয়া পৌরসভার সাবেক মেয়র আল মামুন খান বলেন, সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা এবং স্থানীয় নেতা-কর্মীদের আগ্রহ থেকেই তিনি মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। তবে চূড়ান্তভাবে যাঁকে দল মনোনয়ন দেবে, সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁর পক্ষেই মাঠে কাজ করবেন।
রাজশাহী-৬ আসনে দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন জেলার আহ্বায়ক আবু সাঈদ চাঁদ। ইতিমধ্যে তাঁর পক্ষে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নবঞ্চিত বিএনপি নেতা আনোয়ার হোসেন উজ্জ্বলের পক্ষেও মনোনয়ন ফরম তোলা হয়েছে।
দলীয় এই কোন্দলের বিষয়ে দলীয় প্রার্থী ও বিএনপির জেলার আহ্বায়ক আবু সাঈদ চাঁদ বলেন, ‘দল ত্যাগী ও যোগ্যদেরই মনোনয়ন দিয়েছে। অনেকে মনোনয়ন চেয়েছিলেন, কিন্তু পাননি। যাঁরা দলের সিদ্ধান্ত না মেনে মনোনয়ন তুলছেন, তাঁদের আমরা বোঝানোর চেষ্টা করছি। আশা করি দলের বৃহত্তর স্বার্থ চিন্তা করে তাঁরা নিজেরাই সরে যাবেন এবং দলীয় প্রার্থীর হয়ে মাঠে নামবেন।’