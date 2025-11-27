রাবিতে প্রথমবারের মতো ভেটেরিনারি ও প্রাণিজ বিজ্ঞান সম্মেলন ২৯ নভেম্বর

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ভেটেরিনারি ও প্রাণিজ বিজ্ঞান বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সম্মেলন। শনিবার (২৯ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জামাল নজরুল ইসলাম একাডেমি ভবনে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্সেস অনুষদ এই সম্মেলনের আয়োজন করছে।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সকালে এক সংবাদ সম্মেলনে অনুষদের ডিন অধ্যাপক খন্দকার মো. মোজাফফর হোসেন এসব তথ্য তুলে ধরেন।
ডিন তাঁর লিখিত বক্তব্যে বলেন, সম্মেলনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রাণিসম্পদ খাতে উদ্ভাবনী গবেষণা, আধুনিক প্রযুক্তি ও ভবিষ্যৎমুখী উন্নয়ন নিয়ে গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের জন্য একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা।
তিনি বলেন, সম্মেলনে স্মার্ট প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা, আধুনিক রোগ নির্ণয় পদ্ধতি, খাদ্যনিরাপত্তা, জিনগত উন্নয়ন, বায়োসিকিউরিটি, প্রাণিস্বাস্থ্য উন্নয়নসহ আধুনিক গবেষণা অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।