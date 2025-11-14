রামেক হাসপাতালে দুই ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুই ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালের ওয়ার্ড ও নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে (আইসিইউতে) তাদের মৃত্যু হয়। আজ শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) দুপুরে রামেক হাসপাতাল থেকে পাঠানো ডেঙ্গুসংক্রান্ত প্রতিবেদনে এতথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।
মৃত ব্যক্তিরা হলেন রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার মো. মিঠু (৩০) ও নাওগাঁর সাবিহা (৫৬)।
প্রতিবেদনে বলা হয়, গতকাল বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকালে রামেক হাসপাতালে মিঠুকে ভর্তি করেন তাঁর স্বজনেরা। তিনি পাঁচ দিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন। আজ ভোর সাড়ে ৪টার দিকে ডেঙ্গু ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। অন্যদিকে ৬ নভেম্বর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে রামেক হাসপাতালের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি হন সাবিহা। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে একই দিন সকালে তাঁকে হাসপাতালের আইসিইউতে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল রাত ৯টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।
হাসপাতাল সূত্র জানায়, হাসপাতালে বর্তমানে ৪১ জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন। তাদের মধ্যে পাঁচটি শিশু, ২৪ জন পুরুষ ও ১২ জন নারী। তারা সবাই হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছে। এ ছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ২৬ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছে হাসপাতালে।
এ বিষয়ে রামেক হাসপাতালের মুখপাত্র শংকর কুমার বিশ্বাস বলেন, ২৪ ঘণ্টায় দুজন ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালের বিভিন্ন কার্যক্রম শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।