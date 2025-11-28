রাবিতে শিক্ষার্থীকে ‘উল্টো করে ঝুলিয়ে’ মারধরের হুমকি হল জিএসের

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ক্যানটিনে বসাকে কেন্দ্র করে এক শিক্ষার্থীকে ‘উল্টো করে ঝুলিয়ে’ পেটানোর হুমকি দিয়েছেন লতিফ হল সংসদের জিএস নুরুল ইসলাম শহীদ। আজ শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ মখদুম হলের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
ক্যানটিনে বসাকে কেন্দ্র করে তর্কে জড়ানো শিক্ষার্থীরা হলেন শাহ মখদুম হলের মোহাম্মদ মাসুদ ও নবাব আব্দুল লতিফ হলের আরিফ।
প্রত্যক্ষদর্শী ও দুই শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, জুমার নামাজ শেষে মাসুদ হলের ক্যানটিনে খাবার খাচ্ছিলেন। এ সময় তাঁর পাশে বসতে চান আরিফ। এতে মাসুদ একটু অপেক্ষা করতে বলেন। পরে দুজন এক টেবিলে বসেন। একপর্যায়ে আরিফ পরিচয় জানতে চাইলে মাসুদ চটে যান। পরে দুজন তর্কাতর্কিতে জড়ান।
খবর পেয়ে শাহ মখদুম হলের সামনে আসেন নবাব আব্দুল লতিফ হলের জিএস নুরুল ইসলাম শহীদ। তিনি ও ওই হলের শিক্ষার্থীরা মাসুদের সঙ্গে তর্ক শুরু করেন। এ সময় মাসুদের পক্ষ নেন উপস্থিত কয়েকজন শিক্ষার্থী।
একপর্যায়ে নুরুল ইসলাম শহীদ মাসুদের উদ্দেশে বলেন ‘আমি হলের দায়িত্বপ্রাপ্ত, আমি আসব। তুই কে রে? তোকে ফারদার বললাম—এ রকম আর হলে লতিফ হলের সামনে উল্টো ঝুলায়া মারব। শুয়োরের বাচ্চা। ওর রাহট আছে ও লতিফ হলে খেতে যাবে।’
পরে অন্য পাশ থেকে এক শিক্ষার্থী তাঁকে কটূক্তি করলে নুরুল ইসলাম শহীদ আরও চটে গিয়ে বলেন, ‘ও গালি দেয় কেন? ও গালি দেয় কেন? শুয়োরের বাচ্চা।’
জানতে চাইলে মাসুদ বলেন ‘আমি উনাদের একটু অপেক্ষা করতে বলি। কিন্তু তাঁরা সেটি করেন না, এমনকি টেবিলে বসে তিনি আমার পরিচয় জানতে চান। এর পরে আমাদের মধ্যে তর্কাতর্কি হয়। এরপর উনি নিজের হলের শিক্ষার্থীদের ডাকেন এবং তাঁরা এসে তো হুমকিই দিয়ে গেলেন।’
অপর ছাত্র আরিফ বলেন, ‘আমি উনাকে একটু সরে বসতে বলি, কিন্তু উনি সেটি না করে আমার ওপর চটে যান। আমি পরিচয় জানতে চাইলেও তিনি উত্তেজিত হয়ে যান এবং গালি দেন।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে নবাব আব্দুল লতিফ হলের জিএস নুরুল ইসলাম শহীদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার হলের শিক্ষার্থীর সঙ্গে এমন ঝামেলা হওয়ায় কষ্টে বলে ফেলেছি। আমার এটি বলার কোনো ইচ্ছা ছিল না। আমি এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি।’