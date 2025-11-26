‎রাবিতে পরিবেশবান্ধব ইলেকট্রিক গাড়ি চালু

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে যাতায়াতের সুবিধার্থে পরীক্ষামূলকভাবে ইলেকট্রিক কার (ই-কার) চালু করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (রুয়া)। আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে রুয়া সভাপতি মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান এবং উপাচার্য সালেহ্ হাসান নকীব পাঁচটি ইলেকট্রিক গাড়ি উদ্বোধন করেন।
রুয়া সভাপতি রফিকুল ইসলাম খান বলেন, ‘দেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এখানে রুয়ার আনুষ্ঠানিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের রুয়ার কমিটিগুলো অ্যাডহক পদ্ধতিতে গঠিত হয়েছে। আর আমরা জানি যে এই ধরনের কমিটি দ্বারা কখনো সংস্কার কার্য সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একটি সংস্কার হলো এই ই-কার। যা শিক্ষার্থীদের যাতায়াতে কষ্ট অনেকটা লাঘব করবে।’
রফিকুল ইসলাম আরও বলেন, ‘মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তির ব্যবস্থা করার জন্যও আমরা কাজ করছি। রুয়া সর্বদাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করবে।’
উপাচার্য সালেহ্ হাসান নকীব বলেন, ‘অনেক চড়াই-উতরাই শেষে আমরা একটি রুয়া পেয়েছি, যারা শুধু ই-কার নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের কাজ করেছে। তাদের পরিবেশবান্ধব কাজ অব্যাহত রয়েছে।’
উপাচার্য আরও বলেন, ‘এটা তো মাত্র শুরু। আমরা আশা করি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন যে স্থানে দেখতে চেয়েছি, তা এই অ্যাসোসিয়েশনের সময়ে দেখতে পারব। তারা দেশের একটি আদর্শ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন হিসেবে নিজেদেরকে প্রমাণ করবে।’
এ সময় উপ-উপাচার্যদ্বয় অধ্যাপক মোহাম্মদ মাঈন উদ্দীন (প্রশাসন), অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন খান (শিক্ষা), বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও রাকসুর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।