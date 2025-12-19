রাজশাহীতে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো আ.লীগ পরিত্যক্ত কার্যালয়

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদির মৃত্যুর খবরে উত্তাল হয়ে উঠেছে রাজশাহী। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে জুলাই মঞ্চ, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা নগরের সাহেববাজার জিরোপয়েন্টে জড়ে হয়ে বিক্ষোভ করেন।
পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও মিছিল নিয়ে এখানে আসেন। এরপর নগরের কুমারপাড়ায় নগর আওয়ামী লীগের পরিত্যক্ত কার্যালয়টি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর কার্যালয়টি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল বুলডোজার দিয়ে। ওসমান হাদিকে হত্যার প্রতিবাদে এবার সেটি সম্পূর্ণ মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।
এদিকে আজ শুক্রবার জুমার নামাজের পর নগরের সাহেববাজার বড় মসজিদের সামনে সমাবেশ করেন এনসিপি, যুবশক্তি, গণঅধিকার পরিষদ ও হেফাজতে ইসলামের নেতা-কর্মীরা। মহানগর এনসিপির সদস্যসচিব আতিকুর রহমানের সঞ্চালনায় এ সময় আহ্বায়ক মোবাশ্বের আলীসহ আরও অনেকে বক্তব্য দেন।
এ ছাড়া জুমার নামাজের পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) সহসভাপতি (ভিপি) মোস্তাকুর রহমান জাহিদ ও সাধারণ সম্পাদক (জিএস) সালাহউদ্দিন আম্মারের নেতৃত্বে রাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়।