হোম > সারা দেশ > পিরোজপুর

নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সন্ধ্যা নদীতে চলছে ইলিশ শিকার, অভিযান নিয়ে প্রশ্ন

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 

নেছারাবাদে দিনের আলোয় চলছে ইলিশ শিকার। ছবিটি উপজেলার সন্ধ্যা নদীর রাজবাড়ী নামক স্থান থেকে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলার সন্ধ্যা নদীর বিভিন্ন স্থানে ধুমধামে চলছে ইলিশ শিকার। মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার রাজবাড়ী ও শেহাংগল এলাকাসহ নদীর একাধিক পয়েন্টে মৌসুমি জেলেরা নির্বিঘ্নে বড় ও মাঝারি আকারের ইলিশ শিকার করেন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, উপজেলা মৎস্য অফিস ও নৌ পুলিশের ঢিলেঢালা অভিযান ও যোগসাজশের কারণেই এমন অবাধে মাছ শিকার সম্ভব হচ্ছে। যদিও মৎস্য অধিদপ্তর ও নৌ পুলিশ নিয়মিত অভিযান চালানোর দাবি করছে।

স্থানীয়দের বক্তব্য অনুযায়ী, উপজেলা মৎস্য অফিসের কিছু অসাধু কর্মচারী অভিযানের খবর আগেই মৌসুমি জেলেদের কাছে পৌঁছে দেন। ফলে প্রশাসনের উপস্থিতি টের পেলে জেলেরা নদীতে নামেন না বা অন্য অবস্থানে চলে যান। রাজবাড়ী, শেহাংগল ও অলংকারকাঠি এলাকার জেলেরা জানান, মৎস্য অফিসের অভিযানের খবর নদীর পাড়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ফারিয়া কনক লোকবলের সংকটের কথা স্বীকার করে বলেছেন, ‘লোকবলের সংকটের কারণে শতভাগ অভিযান সফল করা সম্ভব হচ্ছে না।’ তবে তিনি জানান, মঙ্গলবার বিকেলে বানারীপাড়া সীমান্তে অভিযান চালিয়ে দুটি জাল উদ্ধার করা হয়েছে।

নৌ পুলিশের দাবি, অভিযানের সময় নদীতে কোনো জেলে বা জাল পাওয়া যায়নি।

স্থানীয়রা আরও অভিযোগ করেছেন, অন্য উপজেলার মতো নেছারাবাদে এবার তেমন প্রচার-প্রচারণা হয়নি। একদিকে অভিযানের ট্রলার নামছে, অন্যদিকে নদীর অন্য প্রান্তে ইলিশ ধরার উৎসব চলছে—এমন পরিস্থিতিতে মা ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

সম্পর্কিত

কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে না পারায় জমি লিখে নেওয়া সেই শিক্ষকের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু

কিস্তির টাকা শোধ করতে না পারায় দোকানির জমি লিখে নিলেন শিক্ষক!

নেছারাবাদে গাছ কাটার রশিতে আটকে মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

নেছারাবাদে ছেলের গলায় দা ধরে গরু ব্যবসায়ীর টাকা ছিনতাই

পিরোজপুরে প্রধান শিক্ষকের দুই পা ভেঙে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

পিরোজপুরে তরুণ হত্যার দায়ে ৩ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মঠবাড়িয়ায় গৃহবধূর লাশ উদ্ধার, বাবা ও স্বামী আটক

পিরোজপুর ও বাগেরহাটের ১৩ জেলে ভারতের কারাগারে, দাবি স্বজনদের

পিরোজপুরে বাবাকে হত্যা, ছেলে দুদিনের রিমান্ডে

নাজিরপুরে মাদক ও চাঁদাবাজির অভিযোগে স্বেচ্ছাসেবক দল থেকে বহিষ্কৃত নেতার জামায়াতে যোগদান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা