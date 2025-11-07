নুর না মামুন—বিতর্কে আবারও সংঘর্ষে বিএনপি–গণঅধিকার, আহত ৩১

পটুয়াখালীর গলাচিপায় গণঅধিকারের নুরুল হক নুর নাকি বিএনপির হাসান মামুন—বিতর্কে আবারও সংঘর্ষে জড়িয়েছেন দুই দলের নেতা-কর্মীরা। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ৩১ জন আহত হয়েছেন। তবে ঘটনার পর উভয় দলের নেতারা পাল্টাপাল্টি দোষারোপ করছেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে গলাচিপা উপজেলার দক্ষিণ কপালবেড়া খলিফা বাড়ির সামনের চৌরাস্তায় এ ঘটনা ঘটে।
আহত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার চরশিবা ওয়ার্ড যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক ইলিয়াস রাঢ়ী, সদস্য সবুজ রাঢ়ী, নূরনবী রাঢ়ী, হাসান রাঢ়ী, কুদ্দুস ব্যাপারী, ইয়াকুব রাঢ়ী, ওমর রাঢ়ী, রাহান রাঢ়ী ও সলেমান রাঢ়ী; তাঁরা সবাই বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।
অপর দিকে যুব অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. সোহেল খলিফা, আজমীর খলিফা, শাহাবুল খলিফা, আমেনা বেগম, নাঈম খলিফা ও নবীন খলিফা আহত হয়েছেন। তাঁরা গণঅধিকার পরিষদের কর্মী-সমর্থক। দুই পক্ষের অন্য আহত ব্যক্তিরা স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাড়ি চলে যান।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চরশিবা সাংগঠনিক ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডে কমিটি গঠন উপলক্ষে গতকাল সন্ধ্যায় কপালবেড়া বাজারে গণঅধিকারের সভা ছিল। সভায় বিভিন্ন স্থান থেকে নেতা-কর্মীরা মোটরসাইকেল মহড়া দিয়ে অংশ নেন। অন্যদিকে ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে মিছিল বের করেন ইউনিয়ন বিএনপির নেতা-কর্মীরা।
কর্মসূচি শেষে উভয় দলের নেতা-কর্মীরা বাড়ি ফিরছিলেন। পথে দক্ষিণ কপালবেড়া চৌরাস্তা বাজারে দুই দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সভায় লোক উপস্থিত হওয়া নিয়ে বাগ্বিতণ্ডা হয়। এ সময় বিএনপির নমিনেশন হাসান মামুন পাবেন না গণঅধিকার পরিষদের নুরুল হক নুর পাবেন—এ বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে তর্ক হয়। একপর্যায়ে দুই দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়।
আহত যুবদল নেতা মো. ইলিয়াস রাঢ়ী বলেন, ‘শুক্রবার হাসান মামুন ভাইয়ের প্রোগ্রাম উপলক্ষে রাতে আমরা কপালবেড়া বাজারে শুভেচ্ছা মিছিল করি। মিছিল শেষে বাড়ি ফেরার সময় গণঅধিকার পরিষদের কর্মীরা আমাদের লোকজনের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়।’
ইলিয়াস রাঢ়ী আরও বলেন, ‘আমরা তাদের বলেছি, ৭ নভেম্বরের প্রোগ্রামে হাসান মামুন ভাই যে নির্দেশনা দেবেন, আমরা সেই অনুযায়ী কাজ করব। কিন্তু তারা বলে, হাসান মামুন নমিনেশন পাবেন না, গণঅধিকারের নুরুল হক নুরকে নমিনেশন দেওয়া হয়েছে। এই কথা বলেই তারা আমাদের লোকজনের ওপর হামলা চালায়।’
আহত আজমীরের মা আমেনা বেগম বলেন, ‘আমার ছেলে মোটরসাইকেলচালক। কিছুদিন আগে বিএনপির সভায় গাড়ি নিয়ে যেতে বলেছিল, সে যায় নাই। কিন্তু আজ গণঅধিকার পরিষদের সভায় যায়। সভা শেষ করে বাসায় ফেরার পথে চৌরাস্তায় বিএনপির লোকজন তাকে ধরে মারধর করে। আমার বাসার সামনেই ঘটনা ঘটে। আমি ছেলেকে বাঁচাতে দৌড়ে গেলে আমাকেও মারধর করে।’
আজমীরের বাবা শাহাবুল খলিফা বলেন, ‘আমরা গণঅধিকার পরিষদ করি। এর আগে চরবিশ্বাসে বিএনপি ও গণঅধিকার পরিষদের মারামারির ঘটনার পর চরশিবায় পোস্টার ছিঁড়ে ফেলে তারা। আগে থেকেই ক্ষোভ ছিল তাদের এবং আজকে গণঅধিকারের সভায় লোকজন যাওয়ার কারণে মারধর করে।’
যুব অধিকার নেতা সোহেল খলিফা বলেন, ‘দুপক্ষের মধ্যে মারামারি শুরু হলে বিএনপির লোকজন লাঠিসোঁটা নিয়ে এসে হামলা করে। আমরা প্রতিহত করার চেষ্টা করি, এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে মারামারিতে বেশ কয়েকজন আহত হয়।’
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ৩ নভেম্বর বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ২৩৭টি আসনে দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন। তবে পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা–দশমিনা) আসনে প্রার্থী ঘোষণা স্থগিত রাখে দলটি।
এ নিয়ে সাধারণ মানুষ, বিএনপি ও গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাগ্যুদ্ধ শুরু হয়। পৌর শহর ও বিভিন্ন ইউনিয়নে বিএনপির নেতা-কর্মীরা দলীয় প্রতীকে হাসান মামুনের মনোনয়ন চেয়ে দফায় দফায় বিক্ষোভ-মিছিল করেছেন। তাঁরা দলীয় প্রার্থীর বাইরে বিকল্প কোনো প্রার্থীকে মেনে নিতে নারাজ।
এর ধারাবাহিকতায় উপজেলার চরশিবা সাংগঠনিক ইউনিয়নের চর কপালবেড়া নামের স্থানে দুই দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডার একপর্যায়ে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। এরপর সংঘর্ষের খবর ছড়িয়ে পড়ে।
সংঘর্ষের পর চর কপালবেড়াসহ পুরো চর কাজল ইউনিয়নে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাতেই ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে অবস্থান নেয়।
এ ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় নুরুল হক নুরের ভাই ও ঢাকা মহানগর উত্তর যুব অধিকার পরিষদের সহসভাপতি আমিনুল ইসলাম নুর বলেন, ‘আমি এলাকায় ছিলাম না। তবে বিষয়টি হলো, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চর কপালবেড়ায় ওয়ার্ড কমিটি গঠন নিয়ে গণঅধিকারের একটি সভা ছিল। অন্যদিকে ৭ নভেম্বর উপলক্ষে বিএনপির লোকজন মিছিল করে। মিছিল শেষে আমাদের নেতা-কর্মীদের ওপর তারা হামলা করেছে। এতে আমাদের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে।’
আমিনুল ইসলাম বলেন, হাসান মামুন নমিনেশন না পাওয়ার কারণে বিএনপির লোকজন উচ্ছৃঙ্খলতা শুরু করেছে। এলাকায় একটা ভয়ভীতি ও ত্রাসের রাজনীতি করতে চায়, যাতে গণঅধিকারে কেউ যোগ না দেয়।
এদিকে ঘটনার পরে রাত ১২টার দিকে আহত ব্যক্তিদের দেখতে গলাচিপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যান বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য হাসান মামুন। এ সময় উভয় দলের আহত ব্যক্তিদের তিনি চিকিৎসার খোঁজখবর নেন। তিনি সবাইকে ধৈর্য ও শান্তি বজায় রাখার জন্য অনুরোধ জানান।
এ সময় বিএনপি নেতা হাসান মামুন বলেন, ‘আমরা ঘটনাটি সম্পর্কে শুনেছি, তবে এখনো বিস্তারিত জানতে পারিনি। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এখানে রয়েছেন। তাঁরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। আমরাও প্রকৃত ঘটনা জানার চেষ্টা করছি।’
হাসান মামুন আরও বলেন, ‘শুক্রবার আমাদের দলের একটি র্যালি রয়েছে, সে কারণেই নেতা-কর্মীরা সংগঠিত হচ্ছিলেন। সেই প্রোগ্রাম ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে হয়তো এ ধরনের তৎপরতা চালাতে পারে। আমি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অনুরোধ করব, সঠিকভাবে তদন্ত করে সত্য উদ্ঘাটন করুন এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন।’
মামুন বলেন, ‘একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনী পরিবেশ গড়ে উঠেছে। এই পরিবেশ রক্ষায় সব পক্ষকে শান্তি বজায় রাখার জন্য অনুরোধ করব।’
সংঘর্ষের বিষয়ে গলাচিপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আশাদুর রহমান বলেন, দুই পক্ষের মধ্যে মারামারি হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। দুই পরিবারের সদস্যরা দুই রাজনৈতিক দলের সমর্থক। তাঁদের আগে প্রভাব বিস্তার নিয়ে পারিবারিক বিরোধ রয়েছে।
প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এ নিয়ে সংঘর্ষ হতে পারে। সংঘর্ষে দুপক্ষই আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এখনো কেউ লিখিত অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
উল্লেখ্য, এর আগেও দলীয় প্রভাব বিস্তার নিয়ে পটুয়াখালীর বিভিন্ন উপজেলায় গণঅধিকার পরিষদ ও বিএনপির নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।