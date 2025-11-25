হোম > সারা দেশ > পঞ্চগড়

শীত জেঁকে বসেছে উত্তরাঞ্চলে, তেঁতুলিয়ায় তাপমাত্রা ১২.৮

পঞ্চগড় প্রতিনিধি

দেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে জেঁকে বসেছে শীত। ছবি: আজকের পত্রিকা

দেশের উত্তরাঞ্চলে হিমেল হাওয়ায় জেঁকে বসেছে শীত। ভোরের ঠান্ডা বাতাসে কুয়াশা তেমন না থাকলেও তাপমাত্রা আবারও নেমে এসেছে ১২ ডিগ্রির ঘরে। সকালটা বেশ শীতল থাকলেও সূর্যোদয়ের পরপরই কিছুটা স্বস্তি মিলেছে মানুষের মধ্যে।

আজ মঙ্গলবার পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ১২ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর বাতাসে আর্দ্রতা ছিল ৯৯ শতাংশ।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত শীতের আমেজ বেশি থাকলেও রোদ উঠলেই চারপাশ ধীরে ধীরে উষ্ণ হয়।

তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিস জানায়, গত সপ্তাহজুড়ে জেলার তাপমাত্রা ১২ থেকে ১৪ ডিগ্রির আশপাশে ঘোরাফেরা করেছে। গতকাল সোমবার ১৩ দশমিক ৪, রোববার ১২ দশমিক ৬, শনিবার ১৪ দশমিক ৭, শুক্রবার ১৪ দশমিক ৯, বৃহস্পতিবার ১৩ দশমিক ৯, বুধবার ১৪ দশমিক ৩ এবং মঙ্গলবার ১৪ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড হয়।

সদর হাসপাতালে শিশু, বৃদ্ধসহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ ঠান্ডাজনিত অসুস্থতায় ভর্তি হচ্ছে। সন্তানের চিকিৎসা নিতে আসা কুসুম আক্তার বলেন, ‘রাতে শীত বেশি হয়, সকালে উঠলে গা শীতে জমে। কিন্তু রোদ উঠলেই কিছুটা স্বস্তি লাগে।’

ভ্যানচালক কামরুল ইসলাম বলেন, ‘ভোরে ঠান্ডা বেশি, ভ্যান চালানো একটু ঝামেলার। তবে রোদ ওঠার পরে চলাফেরা সহজ হয়।’

তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, ‘রাত বাড়লেই ঠান্ডা বাড়ে। সূর্য উঠলেই আবার তাপমাত্রা দ্রুত বেড়ে যায়। আজ ১২ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড হয়েছে। নভেম্বর মাসের শেষে হালকা শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা আছে।’

