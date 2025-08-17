ছাত্রদল কর্মী হত্যা মামলার প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

পঞ্চগড়ে ছাত্রদলের কর্মী জাবেদ উমর জয় হত্যা মামলার প্রধান আসামি আলামিন ও তাঁর ভাই আকাশকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত শুক্রবার তাদের চট্টগ্রামের গোয়ালপাড়া এলাকা থেকে আটক করা হয়।
পরে গতকাল শনিবার রাত ৮টার দিকে চট্টগ্রাম থেকে পঞ্চগড়ে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয় তাঁদের। চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মোহাম্মদ নুরুজ্জামান আদালতের প্রক্রিয়া শেষে রাত ১১টার সময় তাদের জেলা কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
পুলিশ জানায়, গত ৬ আগস্ট রাতে জেলা শহরের সিনেমা হল মার্কেট এলাকায় প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে নিহত হন ছাত্রদলের কর্মী জয় (১৮)। তিনি শহরের পুরাতন ক্যাম্প এলাকার জহিরুল হকের ছেলে। এ ঘটনায় পরদিন নিহতের বড় ভাই আশরাফ বাদী হয়ে পঞ্চগড় সদর থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলায় আলামিন, পারভেজসহ কয়েকজনকে আসামি করা হয় এবং অজ্ঞাতনামা আরও ১০-১১ জনকে আসামি করা হয়।
এজাহারে বলা হয়, জয় ও তাঁর বন্ধুরা এলাকায় মাদকবিরোধী কার্যক্রমে জড়িত ছিলেন। অন্যদিকে অভিযুক্তরা মাদক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পূর্বশত্রুতার জেরে আলামিনরা জয়কে ডেকে নিয়ে পেটে ছুরিকাঘাত করেন। এতে গুরুতর আহত জয়কে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।
গ্রেপ্তারের পর আলামিন ও আকাশকে শনিবার সন্ধ্যায় পঞ্চগড় আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এর আগে আলামিন আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন বলে পুলিশ নিশ্চিত করেছে।
এ বিষয়ে পঞ্চগড় জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মুন্সী বলেন, পঞ্চগড় সদর থানার একটি চৌকশ দল গত শুক্রবার রাতে আল আমিন ও আকাশকে চট্টগ্রামের গোয়ালপাড়া এলাকা থেকে আটক করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাদের আদালতে নেওয়া হয়েছে। সেখানে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেওয়ার কথা রয়েছে।