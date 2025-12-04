হোম > সারা দেশ > পঞ্চগড়

শিগগির আরও বড় জোট হবে: সারজিস আলম

প্রতিনিধি, পঞ্চগড় 

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা

শিগগিরই আরও বড় আকারে জোট হবে বলেন মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) পঞ্চগড়ে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির ও মাদ্রাসার জন্য বিশেষ বরাদ্দ পাওয়া প্রতিষ্ঠানের নাম ঘোষণা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

সারজিস বলেন, ‘এনসিপি তাদের জায়গা থেকে যারা সমমনা মধ্যমপন্থার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল আছে। তাদের সঙ্গে আলোচনা এখনো চলছে। মাঝখানে আমাদের জোট ঘোষণার একটি সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু আমরা মনে করছি, আমাদের এই জোটের যে রূপরেখা, যে বিস্তৃতি—এটা আরও বড় হওয়া প্রয়োজন। আমরা আশা করছি, শিগগিরই আরও বড় আকারে আমাদের এই যে জোট প্রকাশিত হবে।’

এনসিপির মনোনয়ন প্রকাশের ব্যাপারে সারজিস বলেন, ‘আগামী শনিবারের মধ্যে প্রথম ধাপে জাতীয় নাগরিক পার্টি তাদের জায়গা থেকে যাঁদের মনোনয়ন দিচ্ছে, তাঁদের তালিকা প্রকাশ করবে। আমরা বিশ্বাস করি, পর্যায়ক্রমে ডিসেম্বরের মধ্যেই ৩০০ আসনে এনসিপি সৎ ও যোগ্যদের মনোনয়ন দেবে।’

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা