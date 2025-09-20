হোম > সারা দেশ > পঞ্চগড়

উত্তরে শীতের আগমনী বার্তা, মধ্যশরতেই পঞ্চগড়ে ঘন কুয়াশা

পঞ্চগড় প্রতিনিধি

কুয়াশার চাদরে ঢাকা শরতের সকাল। আজ শনিবার পঞ্চগড় সদর উপজেলা কামাত কাজলদিঘী ইউনিয়নে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ষড়ঋতুর হিসাবে এখন শরৎকাল। শীত আসতে এখনো প্রায় তিন মাস বাকি। কিন্তু এরই মধ্যে দেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে আজ শনিবার ভোরের প্রকৃতি ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে যায়। ভোর থেকে অন্তত সকাল ১০টা পর্যন্ত সড়কে হেডলাইট জ্বালিয়ে যানবাহন চালাতে হয়েছে চালকদের।

তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্রনাথ রায়ের ভাষায় এটি শীতের আগমনী বার্তা। আজ সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফলে আশ্বিনের দিনে হিমালয়ের কন্যা হিসেবে পরিচিত জেলাটির মানুষ শীতের অনুভূতিও পেয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ‘কয়েক দিন আগেও জেলার বিভিন্ন এলাকায় ভোরে কুয়াশা দেখা গিয়েছিল। তবে আজকের কুয়াশা ছিল আরও ঘন ও দীর্ঘস্থায়ী।’

সদর উপজেলার তালমা এলাকার বাসিন্দা সাইফুল্লাহ বলেন, ‘সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি, চারপাশে ঘন কুয়াশা। কয়েক হাত দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছিল না।’

অটোরিকশাচালক রাজিউল বলেন, হেডলাইট জ্বালিয়েও রাস্তা তেমন দেখা যাচ্ছিল না। এতে গাড়ি চালাতে ভোগান্তি হয়েছে।

তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্রনাথ রায় আজকের পত্রিকাকে বলেন, মৌসুমি বায়ুর নিষ্ক্রিয়তার কারণে এ ধরনের কুয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণত এমন কুয়াশা সাময়িক এবং সকাল ৯টা-১০টার মধ্যে কেটে যায়।

হঠাৎ ঘন কুয়াশাকে শীতের আগমনী বার্তা হিসেবে উল্লেখ করে জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, ‘আজ (শনিবার) সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দিনভর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৮ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।’

