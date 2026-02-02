হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের: মির্জা ফখরুল

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের ভাইবোনেরা কিছুটা অনিরাপদ বোধ করছেন। তাঁদের উদ্দেশে তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, ‘আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিতে চাই—আপনাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের।’
রোববার রাতে ঠাকুরগাঁও-১ আসনের নির্বাচনী এলাকা রহমানপুর ইউনিয়নের রহমানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত এক নির্বাচনী সভায় এসব কথা বলেন তিনি।
মির্জা ফখরুল বলেন, ‘বাংলাদেশ সব ধর্মের মানুষের দেশ। এ দেশে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান—সবাই সমান নাগরিক। কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ যেন ভয়ে না থাকে, সে পরিবেশ নিশ্চিত করাই আমাদের রাজনৈতিক ও নৈতিক দায়িত্ব।’
তিনি আরও বলেন, ক্ষমতায় যে-ই থাকুক, দেশের প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা ও অধিকার সমানভাবে নিশ্চিত করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করতে দেওয়া যাবে না।
সভায় স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।