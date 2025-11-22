হোম > সারা দেশ > পঞ্চগড়

পঞ্চগড় সীমান্তে চোরাচালানকারী আটক

পঞ্চগড় প্রতিনিধি

বিজিবির হাতে আটক ব্যক্তি। ছবি: সংগৃহীত

পঞ্চগড়ের ভিতরগড় সীমান্ত এলাকায় শূন্যরেখা অতিক্রমের সময় একজন গরু চোরাচালানকারীকে আটক করেছে ৫৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন। আজ শনিবার ভোরে ভিতরগড় বিওপির একটি টহল দল এই অভিযান পরিচালনা করে।

পঞ্চগড় সদর উপজেলার ভিতরগড় সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে এক চোরাকারবারিকে আটক করেছে বিজিবি। নীলফামারী ৫৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের ভিতরগড় বিওপির একটি টহল দল এই অভিযান পরিচালনা করে। শনিবার (২২ নভেম্বর) সকালে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই তথ্য জানানো হয়।

বিজিবি জানায়, শুক্রবার দিবাগত রাতে আটজন বাংলাদেশি ভারতের দিক থেকে গরু আনতে শূন্যরেখা অতিক্রমের চেষ্টা করলে টহল দলের উপস্থিতি টের পেয়ে পাচারকারীরা পালানোর চেষ্টা করে। পালানোর সময় মো. বুলু (৩৫) নামের এক পাচারকারীকে ঘটনাস্থল থেকে আটক করে বিজিবি। আটক বুলুর বাড়ি পঞ্চগড় সদর উপজেলার অমরখানা ইউনিয়নের পকলাভিটা গ্রামে।

আটক বুলু প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানান, তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন স্থানীয় পাচারকারী যুক্ত ছিলেন। তাঁরা হলেন মো. জসিম (৪০), মইদল (৩৫), সংগ্রাম (৩২), মো. সাদেক (৩২), আবু খায়ের (২৮), মো. আশরাফুল এবং বাপ্পি (১৫)। তাঁরা সবাই ভারত থেকে গরু এনে বাংলাদেশে পাচারের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বলে জানান বুলু মিয়া।

বিজিবি আরও জানায়, আটক বুলু ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে গরু পাচারচেষ্টার অভিযোগে পঞ্চগড় সদর থানায় মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। আটক ব্যক্তিকে থানায় সোপর্দ করা হবে।

