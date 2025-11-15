হোম > সারা দেশ > পঞ্চগড়

সমতলের চা-চাষিদের সম্মেলন

প্রতিনিধি, পঞ্চগড় 

পঞ্চগড়ে ছয় শতাধিক চা চাষির অংশগ্রহণে চা চাষি সম্মেলনের শোভাযাত্রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সমতলের চা-শিল্পকে আরও এগিয়ে নিতে পঞ্চগড়ে ছয় শতাধিক চা-চাষির অংশগ্রহণে চা-চাষি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার দিনব্যাপী পঞ্চগড় সরকারি অডিটরিয়ামে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে এ সম্মেলনের উদ্বোধন করা হয়। দিনজুড়ে আলোচনা সভা, চায়ের মান উন্নয়ন-বিষয়ক কর্মশালা, চা বাগান মালিক সমিতির ওয়েবসাইট ও অ্যাপসের উদ্বোধন এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে জমজমাট হয়ে ওঠে আয়োজন।

সম্মেলনে জেলা প্রশাসক সাবেত আলী, চা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আরিফ খান, চা বাগান মালিক সমিতির সভাপতি দিদারুল আলম, সাধারণ সম্পাদক মানিক উদ্দীন ও চা-চাষি আহসান হাবিব সরকারসহ বক্তারা উপস্থিত চাষিদের সামনে সমতলের চা-শিল্পের উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরেন।

বক্তারা জানান, কয়েক বছর ধরে কারখানার মালিকদের সিন্ডিকেটের কারণে চা-চাষিরা ন্যায্য দাম না পাওয়ায় লোকসানের মুখে পড়েন। তবে গত এক বছরে জেলা প্রশাসনের কার্যকর পদক্ষেপে পরিস্থিতি বদলে গেছে। কাঁচা চা-পাতার দাম কেজিপ্রতি ১৭ টাকা থেকে বেড়ে এখন ৩০ টাকারও বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে। মানসম্মত চা উৎপাদনের ফলে নিলাম বাজারেও বেড়েছে পঞ্চগড়ের চায়ের চাহিদা। আগামী দিনে চা-শিল্পকে আরও এগিয়ে নিতে চাষি, কারখানার মালিক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান বক্তারা।

সম্পর্কিত

পঞ্চগড়ে আজ তাপমাত্রা ১৩.৪ ডিগ্রি, শৈত্যপ্রবাহের আভাস দিল আবহাওয়া অফিস

তাপমাত্রা নেমে ১৪-এর ঘরে: পঞ্চগড়ে দিনে গরম, রাতে শীত

সমন্বয়কের ওপর হামলায় বিএনপি ও যুবদল জড়িত দাবি, প্রতিবাদে মানববন্ধন

হাসিনার মন্ত্রীর বাড়িতে একটি করে হাড় কবর দিলেও ১০০ বাড়ি ফাঁকা: সারজিস

বাংলাবান্ধায় ১১৭ ফুট উচ্চতার ফ্ল্যাগস্ট্যান্ড উদ্বোধন, উড়ল দেশের পতাকা

‘আমার মন্ত্রণালয়ে দুর্নীতির কোনো সুযোগ নেই’

অন্তর্বর্তী সরকার জুলাই সনদ নিয়ে আবারও দায়সারা ভাব দেখিয়েছে: সারজিস

ওষুধ ছিটিয়ে ধানখেত নষ্টের অভিযোগ দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে, দিশেহারা কৃষকেরা

‘কলিজা ছেঁড়ার’ হুমকি সারজিসের: ৮ মিনিট বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের কারণ জানাল নেসকো

বিদ্যুৎ-বিভ্রাট: নেসকোর কর্মকর্তাদের ‘কলিজা ছিঁড়ে’ ফেলার হুমকি সারজিস আলমের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা