প্রতিবেশীসুলভ আচরণ না করায় অ্যান্টি ইন্ডিয়ান সেন্টিমেন্ট তৈরি হচ্ছে: সারজিস আলম

পঞ্চগড় প্রতিনিধি

জাতীয় নাগরিক পার্টির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। ছবি: ফেসবুক

ভারত প্রতিবেশীসুলভ আচরণ না করায় বাংলাদেশের মানুষের মনে অ্যান্টি ইন্ডিয়ান সেন্টিমেন্ট তৈরি হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। আজ রোববার দুপুরে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলার বাংলাবান্ধায় মহানন্দা নদীর ভাঙন এলাকা থেকে ফেসবুক লাইভে যুক্ত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

সারজিস লাইভে বলেন, ‘একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে একটু কথা বলব। সর্ব উত্তরের উপজেলা, সর্ব উত্তরের ইউনিয়ন এবং সর্ব উত্তরের ওয়ার্ড—বাংলাবান্ধা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডসংলগ্ন গ্রামের মহানন্দা নদী। মহানন্দা নদীতে ভারতের ওপারে যে স্লুইচগেট রয়েছে, একসঙ্গে ৯টি গেট খুলে দিয়েছে। তারা আসলে এটিই করে। নদীগুলো আন্তর্জাতিক নদী হলেও তারা যখন মন চায় খুলে দেয়, যখন মন চায় বন্ধ রাখে।’

সারজিস বলেন, ‘ভারতের প্রতিবেশীসুলভ আচরণ না থাকার কারণে বাংলাদেশের মানুষের মনে অ্যান্টি ইন্ডিয়ান সেন্টিমেন্ট তৈরি হয়েছে। মানুষ জন্ম থেকে এই সেন্টিমেন্ট নিয়ে বড় হয় না। ভারতের এই কাজকর্ম, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কথা চিন্তা না করা, এমনটি করতে করতে এই সেন্টিমেন্ট মানুষের মধ্যে তৈরি হচ্ছে। এই দিকের মানুষের কথা চিন্তা না করে তারা ৯টি গেট খুলে দিয়েছে। ব্যাপক স্রোতে পানি আসছে। নদীর পাড়গুলো ভাঙা শুরু করেছে। পাশের গ্রামের মানুষেরা শঙ্কিত হয়ে এখন তারা নদীর পাড়ে এসেছে। এখানে হালকা করে একটি বাঁধ দেওয়া ছিল। এই বাঁধ নির্মাণেও সমস্যা হয়েছিল তখন।’

সারজিস আরও বলেন, ‘দ্রুতগতিতে এটার একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। আইনগতভাবেও কিছু বিষয় আছে। আমরা পরিবেশ উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি। তারা যেহেতু প্রতিবেশীসুলভ আচরণ করে না; যখন মন চায় খুলে দেয়, যখন মন চায় বন্ধ করে দেয়। তাহলে আমাদের সাইডেও এ রকম স্থায়ী একটি ব্যবস্থা লাগবে। কারণ, আমরা আর আমাদের ভূমি হারাতে চাই না। আমরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, প্রশাসন ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে এটার সমাধান হওয়া প্রয়োজন। না হলে হাজার হাজার মানুষের গ্রাম ও মানুষের জীবন-জীবিকা বিপন্ন হওয়ার দিকে যাবে।’

