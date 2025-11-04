হোম > সারা দেশ > পঞ্চগড়

বাংলাবান্ধায় ১১৭ ফুট উচ্চতার ফ্ল্যাগস্ট্যান্ড উদ্বোধন, উড়ল দেশের পতাকা

পঞ্চগড় প্রতিনিধি

বাংলাবান্ধায় দেশের সবচেয়ে উঁচু ফ্ল্যাগস্ট্যান্ডে ওড়ানো হয় লাল-সবুজ পতাকা। ছবি: আজকের পত্রিকা

পঞ্চগড়ের বাংলাবান্ধা সীমান্তে উদ্বোধন করা হয়েছে দেশের সবচেয়ে উঁচু ফ্ল্যাগস্ট্যান্ড। ১১৭ ফুট উচ্চতায় এই স্ট্যান্ডে ওড়ানো হয়েছে লাল-সবুজের পতাকা।  

আজ মঙ্গলবার বেলা ৩টায় ফ্ল্যাগস্ট্যান্ডের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মো. সাবেত আলী।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক সাবেত আলী বলেন, ‘স্থানীয় মানুষের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সর্বোচ্চ এই ফ্ল্যাগস্ট্যান্ড নির্মাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা নতুন এক ইতিহাসের সাক্ষী হলাম। এই পতাকা আমাদের গৌরবের-অহংকারের।’

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেন, ‘আগামীর বাংলাদেশে এই স্বাধীন পতাকার দিকে, সার্বভৌমত্বের দিকে কেউ যদি আধিপত্যবাদের দৃষ্টিতে, শোষণের দৃষ্টিতে তাকানোর চেষ্টা করে, তাহলে চব্বিশের মতো আবারও আমরা ওই শকুনদের রক্ত দিয়ে হলেও মোকাবিলা করব। পৃথিবীর যেকোনো ব্যক্তি, যেকোনো প্রতিষ্ঠান, যেকোনো দেশ আমাদের দিকে আধিপত্যবাদের দৃষ্টিতে তাকাতে পারবে না।’

পঞ্চগড় ১৮ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল মনিরুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা এই গৌরবের পতাকা সমুন্নত রাখতে অঙ্গীকার করছি।’

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক ফরহাদ হোসেন আজাদ, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম কাচ্চু, জেলা জামায়াতের আমির ইকবাল হোসেইন, তেঁতুলিয়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি শাহাদাত হোসেন রনজু, জেলা জাগপার সহসভাপতি শামসুজ্জামান বিপ্লব, গণঅধিকার পরিষদের আহ্বায়ক মাহফুজার রহমান, জেলা সমন্বয়ক ফজলে রাব্বি প্রমুখ। এ ছাড়া প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ব্যক্তি, সাংবাদিক, ব্যবসায়ীসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে শামিল হন।

সম্পর্কিত

‘আমার মন্ত্রণালয়ে দুর্নীতির কোনো সুযোগ নেই’

অন্তর্বর্তী সরকার জুলাই সনদ নিয়ে আবারও দায়সারা ভাব দেখিয়েছে: সারজিস

ওষুধ ছিটিয়ে ধানখেত নষ্টের অভিযোগ দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে, দিশেহারা কৃষকেরা

‘কলিজা ছেঁড়ার’ হুমকি সারজিসের: ৮ মিনিট বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের কারণ জানাল নেসকো

বিদ্যুৎ-বিভ্রাট: নেসকোর কর্মকর্তাদের ‘কলিজা ছিঁড়ে’ ফেলার হুমকি সারজিস আলমের

সারজিস আলমের নেতৃত্বে পঞ্চগড়ে দুর্নীতি ও চাঁদাবাজি বিরোধী লংমার্চ

কুয়াশায় মোড়ানো পঞ্চগড়, শীত আগমনের বার্তা

প্রতিবেশীসুলভ আচরণ না করায় অ্যান্টি ইন্ডিয়ান সেন্টিমেন্ট তৈরি হচ্ছে: সারজিস আলম

ভারতীয় মিডিয়া এআই টুল দিয়ে ধর্মীয় সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা করছে: সারজিস

ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনকে মারতে উদ্যত হওয়া সেই চিকিৎসক বরখাস্ত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা