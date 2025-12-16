সংগীতশিল্পী ও আওয়ামী লীগ নেতা প্রলয় চাকী আটক

সংগীতশিল্পী, সাংস্কৃতিক সংগঠক ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের পাবনা জেলা সাংস্কৃতিক সম্পাদক প্রলয় চাকীকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আজ মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সকালে শহরের পাথরতলা এলাকার নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে আটক করা হয়। পাবনা ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাশিদুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
প্রলয় চাকীর ছেলে সানী চাকী বলেন, ‘সকাল ৮টার দিকে ডিবি পুলিশের একটি দল বাড়িতে এসে বাবার খোঁজ করে। এরপর কোনো মামলা বা ওয়ারেন্ট ছাড়াই বাবাকে আটক করে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যায়। এ সময় আটকের কারণ জানতে চাইলে সুনির্দিষ্ট করে কিছু না জানালেও ডেভিল হান্ট অভিযানে বাবাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে ডিবি পুলিশ জানায়।’
সানী আরও বলেন, ‘বাবা কখনোই রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করেননি। তাঁর নামে কোনো মামলাও নেই। সরকার পতনের পরেও তিনি বাড়িতেই ছিলেন। তিনি শারীরিকভাবে গুরুত্বর অসুস্থ। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদ্রোগ ও চোখের কর্নিয়ার রোগে ভুগছেন। তাঁকে অযথা হয়রানি করা হচ্ছে।’
পাবনা ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাশিদুল ইসলাম বলেন, সারা দেশে ডেভিল হান্ট অপারেশনের অংশ হিসেবে প্রলয় চাকীকে আটক করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাঁর বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।