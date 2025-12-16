হোম > সারা দেশ > পাবনা

সংগীতশিল্পী ও আওয়ামী লীগ নেতা প্রলয় চাকী আটক

পাবনা প্রতিনিধি

প্রলয় চাকী। ছবি: সংগৃহীত

সংগীতশিল্পী, সাংস্কৃতিক সংগঠক ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের পাবনা জেলা সাংস্কৃতিক সম্পাদক প্রলয় চাকীকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আজ মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সকালে শহরের পাথরতলা এলাকার নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে আটক করা হয়। পাবনা ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাশিদুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

প্রলয় চাকীর ছেলে সানী চাকী বলেন, ‘সকাল ৮টার দিকে ডিবি পুলিশের একটি দল বাড়িতে এসে বাবার খোঁজ করে। এরপর কোনো মামলা বা ওয়ারেন্ট ছাড়াই বাবাকে আটক করে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যায়। এ সময় আটকের কারণ জানতে চাইলে সুনির্দিষ্ট করে কিছু না জানালেও ডেভিল হান্ট অভিযানে বাবাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে ডিবি পুলিশ জানায়।’

সানী আরও বলেন, ‘বাবা কখনোই রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করেননি। তাঁর নামে কোনো মামলাও নেই। সরকার পতনের পরেও তিনি বাড়িতেই ছিলেন। তিনি শারীরিকভাবে গুরুত্বর অসুস্থ। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ ও চোখের কর্নিয়ার রোগে ভুগছেন। তাঁকে অযথা হয়রানি করা হচ্ছে।’

পাবনা ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাশিদুল ইসলাম বলেন, সারা দেশে ডেভিল হান্ট অপারেশনের অংশ হিসেবে প্রলয় চাকীকে আটক করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাঁর বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লিন ক্যাম্পাস কর্মসূচি পালন

পাবিপ্রবি ও জাপানের ইয়ামানাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক চুক্তি

নিজামী-গোলাম আযমকে দেশপ্রেমিক বলায় ছাত্রদল-শিবির হট্টগোল

পাবনায় মদ পানে ২ যুবকের মৃত্যু

পাবনায় সড়ক দুর্ঘটনায় বিএনপি নেতা শিমুল বিশ্বাসসহ আহত ৪

পাবনা-ঢাকা সরাসরি ট্রেন চালু মার্চেই: প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী

বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্র নাফিউল হত্যা মামলার আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরছে, ধরছে না পুলিশ: অভিযোগ বাবা-মায়ের

আটটি কুকুরছানা হত্যা: সেই নিশি রহমানের জামিন মঞ্জুর

মামলা ষড়যন্ত্রমূলক দাবি করে ভুক্তভোগী পরিবারের সংবাদ সম্মেলন

বিস্ফোরক মামলায় আওয়ামী ও স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা জেলে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা