বিএনপি-জামায়াতসহ সব দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান

বিএনপি-জামায়াত-গণঅধিকারসহ সব দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদ। তিনি বলেন, ‘বিএনপি-জামায়াত-এনসিপি-গণঅধিকারসহ যত দল আছে এবং যারা হাতিয়াতে আছে, তাদের সবাইকে বলছি, আপনারা ঐক্যবদ্ধ হন। আর আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে দ্বীপ হাতিয়াকে বাঁচাই।’
আজ বুধবার নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া) আসনের আফাজিয়া বাজারে এক পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
আবদুল হান্নান মাসউদ বলেন, ‘আমরা হাতিয়ার লোকজন ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ দ্বীপকে ভূমিদস্যু থেকে বাঁচাব, জলদস্যু থেকে বাঁচাব, নদীভাঙন থেকে বাঁচাব। তাই আমি দলমত-নির্বিশেষে সবাইকে আহ্বান করব, আসেন, আমরা সবাই মিলে যাই, সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে হাতিয়াকে বদলাই।
‘হাতিয়াকে বাঁচাতে হলে দলে দলে লড়াই করা যাবে না, মারামারি, হানাহানি করা যাবে না। হাতিয়ার মানুষ যদি নিজেদের মধ্যে আরেকবার সংঘাতে জড়ায়, তাহলে আর হাতিয়ার মানুষের মুক্তি মিলবে না।’
এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আরও বলেন, ‘আমি আজ এখানে কোনো নির্বাচনী জনসভা করতে আসিনি। যদিও আমাকে আমার দল থেকে নির্বাচন করার জন্য মনোনয়ন দিয়ে শাপলা কলি দেওয়া হয়েছে।
‘কিন্তু আমি বলব, হাতিয়ার মানুষ না চাইলে আমি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব না। হাতিয়ার মানুষ চাইলে আমি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব। হাতিয়ার উন্নয়নের স্বার্থে আমরা কোনো দলের বিরুদ্ধে বলব না, তাই দলবল-নির্বিশেষে আমরা সবাইকে নিয়ে নতুন একটি হাতিয়া গড়তে চাই।’
এর আগে পথসভাকে কেন্দ্র করে দুপুর থেকে দ্বীপের বিভিন্ন এলাকা থেকে মিছিল নিয়ে আফাজিয়া ঘাটে আসতে থাকেন লোকজন। পথসভায় এনসিপির কেন্দ্রীয় ও উপজেলা কমিটির নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।