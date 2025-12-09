হোম > সারা দেশ > নোয়াখালী

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে আগুনে পুড়ল ১০ দোকান

নোয়াখালী প্রতিনিধি

আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার একলাশপুর ইউনিয়নে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে একটি মার্কেটের ১০টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে অন্তপুর চৌরাস্তা এলাকার টিভি সেন্টারের সামনে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এ সময় দোকানগুলোতে থাকা নগদ টাকা ও মূল্যবান মালপত্র পুড়ে অন্তত ১ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে ভুক্তভোগী ব্যক্তিদের দাবি।

আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানগুলো হচ্ছে মা স্টোর, আল্লাহর দান স্টোর, বাবু ইলেকট্রনিকস, আরিয়ান হোটেল, আরমান মুদি, সুরক্ষা ফার্মেসি, শাকের হোটেল, সুবন ম্যাট্রেস, তায়েফা ইলেকট্রনিকসসহ ১০টি দোকান।

স্থানীয় সূত্র জানায়, রাত সাড়ে ১২টার দিকে প্রথমে সুবন ম্যাট্রেস নামের একটি দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তেই তা পাশের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় লোকজন ও ব্যবসায়ীরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। খবর পেয়ে মাইজদী ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট গিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

একলাশপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আবু বাহার বাবুল বলেন, ব্যবসায়ীদের ভাষ্য অনুযায়ী কম্বলের দোকানের কয়েল বা অন্য কোনো উৎস থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে। বেশির ভাগ ব্যবসায়ী নিঃস্ব হয়ে গেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের তালিকা করা হচ্ছে এবং উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে।

মাইজদী ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মো. সামছুল আলম বলেন, খবর পাওয়ার পর দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও আগুনের উৎস তদন্তের পর জানা যাবে।

