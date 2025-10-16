নওগাঁর পাঁচ কলেজের কেউ পাস করেনি এইচএসসিতে

উচ্চমাধ্যমিক (এইচএসসি) ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে আজ বৃহস্পতিবার। এবার নওগাঁ জেলায় ফলাফল আশানুরূপ হয়নি। কমেছে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা, কমেছে সামগ্রিক পাসের হারও।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, এ বছর জেলার ৮৬টি কলেজ থেকে ১৪ হাজার ৫৭৮ জন শিক্ষার্থী এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে ৪৩৯ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল। তথ্য অনুযায়ী, এবার জেলার পাঁচটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীই উত্তীর্ণ হতে পারেনি।
ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, বদলগাছী উপজেলার বালুভরা আর বি হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের চারজন পরীক্ষার্থী, মান্দা উপজেলার মান্দা এস সি পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৯ জন ও ভারশো হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের একমাত্র পরীক্ষার্থী—সবাই ফেল করেছে।
এ ছাড়া আত্রাই উপজেলার সাহেবগঞ্জ টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের চারজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে দুজন অনুপস্থিত ছিল। আর অন্য দুজন ফেল করেছে। নিয়ামতপুর উপজেলার শাংসইল আদিবাসী স্কুল অ্যান্ড কলেজের ২৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে তিনজন অনুপস্থিত, অন্যদের কারও ভাগ্যে সাফল্য আসেনি।
এ ব্যাপারে জেলা শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) মো. শাহাদৎ হোসেন বলেন, এসব প্রতিষ্ঠানের ফলাফল গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। শিক্ষার মান উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি আরও জানান, যেসব প্রতিষ্ঠানে ধারাবাহিকভাবে খারাপ ফলাফল হচ্ছে, সেখানে শিক্ষকদের উপস্থিতি, পাঠদানের মান ও শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পরিবেশ নিয়ে তদন্ত চালানো হবে।