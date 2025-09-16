হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

নান্দাইলে বিলে ঘাস কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের নান্দাইলে বিলে ঘাস কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে মো. জামাল মিয়া (৩৫) নামের এক কৃষক মারা গেছেন। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বেলা ২টার দিকে উপজেলার চরবেতাগৈর ইউনিয়নের চরলক্ষ্মীদিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত জামাল উদ্দিন ওই এলাকার শিরু মিয়ার ছেলে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মো. জামাল উদ্দিন দুপুরের দিকে বাড়ির পাশে গরুর খাবারের জন্য বিলে ঘাস কাটতে যান। তখন বজ্রপাতে তিনি ঘটনা স্থলেই গুরুতর আহত হন। পরে পরিবারের লোকজন খবর পেয়ে উদ্ধার করে বাড়ি আনার সময় তার মৃত্যু হয়।

নান্দাইল মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার জালাল উদ্দীন মাহমুদ বলেন, ‘খবর পেয়েছি, এ বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।’

