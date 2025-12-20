দিপুকে হত্যার পর ঝুলিয়ে পোড়ানোর ঘটনায় আরও তিনজন গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহের ভালুকায় ধর্ম অবমাননার অভিযোগে সনাতন ধর্মাবলম্বী যুবক দিপু চন্দ্র দাসকে (২৭) পিটিয়ে হত্যা ও হত্যার পর লাশ গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে পোড়ানোর ঘটনায় আরও তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবি পুলিশ। এর আগে র্যাব বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে সাতজনকে গ্রেপ্তার করে। এ ঘটনায় এ পর্যন্ত মোট ১০ জনকে গ্রেপ্তার করল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।
আজ শনিবার ময়মনসিংহের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।
র্যাবের হাতে গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন মো. লিমন সরকার (১৯), মো. তারেক হোসেন (১৯), মো. মানিক মিয়া (২০), এরশাদ আলী (৩৯), নিজুম উদ্দিন (২০), আলমগীর হোসেন (৩৮) ও মো. মিরাজ হোসেন আকন (৪৬)।
ডিবির হাতে গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন মো. আজমল হাসান সগীর (২৬), মো. শাহিন মিয়া (১৯) ও মো. নাজমুল।
র্যাব ও পুলিশ বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ওই ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে।