ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আগুন, রোগীদের সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আগুন লেগেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। শনিবার বিকেলে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট কাজ করছে বলে জানিয়েছে ময়মনসিংহের সিনিয়র স্টেশন অফিসার সানোয়ার হোসেন।
এদিকে আগুন লাগার পর রোগী ও স্বজনেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। স্বজনেরা তাদের রোগীদের বাইরে বের করে আনার চেষ্টা করেন। রোগীদের সরিয়ে নিতে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরাও।
ময়মনসিংহের সিনিয়র স্টেশন অফিসার সানোয়ার হোসেন বলেন, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। রোগীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।
বিস্তারিত আসছে...