ঈশ্বরগঞ্জের সাবেক মেয়র হাবিব গ্রেপ্তার

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

হাবিবুর রহমান হাবিব। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র ও ঈশ্বরগঞ্জ পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিবকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

সোমবার (১১ আগস্ট) রাতে ময়মনসিংহ নগরীর নিজ বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানায়, হাবিবুর রহমান ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভার তিনবারের সাবেক মেয়র, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য ছিলেন।

আওয়ামী লীগ সরকার ৫ আগস্ট পতনের পর তিনি আত্মগোপনে চলে যান। গতকাল রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ময়মনসিংহ নগরীর বাউন্ডারি রোডের স্কাইমুন এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ময়মনসিংহ কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

ময়মনসিংহ কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শিবিরুল ইসলাম বলেন, সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

তবে ঈশ্বরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওবায়দুর রহমান বলেন, ঈশ্বরগঞ্জে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেই। তবে পুরোনো মামলাগুলোতে সংশ্লিষ্টতা আছে কি না, তা যাচাই করা হচ্ছে।

