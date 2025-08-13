ত্রিশালের সাবেক এমপি রুহুল আমীন মাদানীর মৃত্যু

ময়মনসিংহ-৭ (ত্রিশাল) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য রুহুল আমীন মাদানী ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।
রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে রুহুল আমীন মারা যান। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তাঁর বড় ছেলে হোসাইন প্রিন্স।
রুহুল আমীন হৃদ্যন্ত্রে সমস্যাসহ নানা রোগে ভুগছিলেন। তিনি গত ২১ জুলাই হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। পরে ২৩ দিন নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন থাকার পর তিনি মারা যান। তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন।
আজ বুধবার বিকেলে গ্রামের বাড়ি ত্রিশাল সদর ইউনিয়নের চক পাঁচপাড়া মাদ্রাসা ও কারিগরি কলেজমাঠে রুহুল আমীনের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে কলেজ মাঠসংলগ্ন নির্মাণাধীন মসজিদের দক্ষিণ পাশে তাঁকে কবর দেওয়া হয়।
রুহুল আমীন ১৯৯৬ ও ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ২০১৮ সালে সংসদ সদস্য হওয়ার পর ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।