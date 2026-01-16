ময়মনসিংহে বিএনপির প্রার্থীর সমর্থকদের সঙ্গে সংঘর্ষ, স্বতন্ত্রের কর্মী নিহত

ময়মনসিংহ-১ (হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া) আসনের ধোবাউড়া উপজেলায় নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন নিয়ে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে নজরুল ইসলাম নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। উপজেলার এরশাদ বাজারে শুক্রবার সন্ধ্যায় বিএনপির মনোনীত প্রার্থী দলের যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স ও স্বতন্ত্র প্রার্থী সালমান ওমর রুবেলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের এ ঘটনা ঘটে। এরপর থেকে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।
নিহত নজরুল ইসলাম উপজেলার দক্ষিণ মাইজপাড়া ইউনিয়নের রামসিংহপুর গ্রামের মফিজ উদ্দিনের ছেলে। তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী সালমান ওমর রুবেলের সমর্থক।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র বলেছে, সন্ধ্যার পর ধোবাউড়া উপজেলার এরশাদ বাজারে স্বতন্ত্র প্রার্থী সালমান ওমর রুবেল তাঁর নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠান শেষে ফেরার সময় বিএনপির প্রার্থী সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্সের সমর্থকেরা তাঁদের ওপর হামলা চালান। এ সময় নজরুল ইসলামকে ছুরিকাঘাত করা হয়। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক নজরুলকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী সালমান ওমর রুবেল বলেন, ‘আমাদের অফিস উদ্বোধন করে বের হওয়ার সময় প্রিন্স ভাইয়ের লোকজন অতর্কিতে হামলা করে। এ সময় নজরুলকে ছুরিকাঘাত করে ফরহাদ, আজহারুল, শাহজাহান মেম্বার, আদম আলী। তাকে ধোবাউড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। লাশ হাসপাতালে রয়েছে। আমার কর্মী নজরুল ইসলামকে হত্যার সঙ্গে জড়িত সবাইকে দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি।’
অভিযোগের বিষয়ে বিএনপির প্রার্থী দলের যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, ‘আমি হালুয়াঘাটে, এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি পুরোপুরি অবগত নই। তবে প্রাথমিকভাবে যেটুকু শুনেছি, এটা তাদের পারিবারিক কোনো একটা সমস্যা নিয়ে ঝামেলা। এটাকে রাজনৈতিক রং লাগানোর চেষ্টা চলছে। যে মারছে, সে আমাদের দলের আগের সমর্থক।’
ধোবাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, সন্ধ্যার পর বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে ঘটনা ঘটে। এতে ছুরিকাঘাতে একজন নিহত হয়েছেন। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘শুনেছি বিএনপির মনোনীত প্রার্থী এমরান সালেহ প্রিন্স ও স্বতন্ত্র প্রার্থী সালমান ওমর রুবেলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন। পরে বিস্তারিত জানানো হবে।’