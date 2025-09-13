হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২, আহত ১০

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

ভালুকা উপজেলার ভরাডোবা তাসরিফ কটন মিলের সামনে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের ভালুকায় দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টার দিকে উপজেলার ভরাডোবা তাসরিফ কটন মিলের সামনে রোডে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের পরিচয় এখনো জানা যায়নি। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে প্রথমে ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে গুরুতর আহতদের ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

দুর্ঘটনার পর পুলিশ বাস দুটিকে জব্দ করেছে। নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় রাখা হয়েছে।

ভালুকা উপজেলার ভরাডোবা তাসরিফ কটন মিলের সামনে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভালুকা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, ঘটনার তদন্ত চলছে এবং নিহতদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

সম্পর্কিত

এক হাত জায়গা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, নিহত ১

ফুটবল আনতে গিয়ে প্রাণ গেল ছোট্ট রাফির

ময়মনসিংহে গাড়িচালকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার

সেই পাওনাদারের ব্যানার সরিয়ে দিলেন পুলিশ, টাকা আদায়ের আশ্বাস

নারী শিক্ষার্থীর গোসলের ভিডিও ধারণ, পর্নোগ্রাফির মামলায় ২ যুবক কারাগারে

ব্যানার টানিয়ে দেনাদারদের নাম-টাকার অঙ্ক প্রকাশ কাঠুরিয়ার

ব্যবসায়ীকে পিষে দিয়ে খাদে ট্রাক

শেরপুরে পীরের পরিত্যক্ত আস্তানা থেকে নারীর লাশ উদ্ধার

ছাত্র হত্যায় পুলিশ ও বিএনপি নেতার মামলা: ময়মনসিংহ জাপা সভাপতি গ্রেপ্তার

ভালুকায় প্রাইভেট কারের ধাক্কায় নারী নিহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা