কর্মকর্তা লাঞ্ছিত, সাবেক যুবদল নেতাকে অর্ধলক্ষ টাকা জরিমানা

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

জিয়াউর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে জিয়াউর রহমান নামের এক ব্যক্তিকে জরিমানা করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকেলে উপজেলা কার্যালয়ে এই হেনস্তার ঘটনা ঘটে। পরে অভিযুক্ত জিয়াউর রহমানকে ভ্রাম্যমাণ আদালত ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জিয়াউর রহমান উপজেলা যুবদলের সাবেক সদস্য। সোমবার বেলা ৩টার দিকে তিনি তাঁর স্ত্রীর জন্মনিবন্ধনের সংশোধনী করাতে উপজেলা কার্যালয়ে যান। সেখানে গিয়ে তিনি ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা হাসানুর রহমানের কাছে বিষয়টির সমাধান চান। এ সময় হাসানুর রহমান সার্ভার ডাউন বলে জিয়াকে জানালে তিনি তাঁর মোবাইল নম্বর দিতে বলেন। হাসানুর রহমান দিতে অস্বীকৃতি জানালে জিয়া বাগ্‌বিতণ্ডার একপর্যায়ে ওই কর্মকর্তার গলা ধরে ধাক্কা দেন। পরে অফিসের লোকজন উত্তপ্ত জিয়াকে থামানোর চেষ্টা করেন।

হাসানুর রহমান বলেন, ‘জিয়াউর রহমান নামে এক যুবদল নেতা তাঁর স্ত্রীর জন্মনিবন্ধনের সংশোধনী করতে আসেন। এ সময় সার্ভার ডাউনের কথা বলি। পরে তিনি আমার মোবাইল নম্বর চান। নম্বর দিয়ে কী করবেন জানতে চাইলে তিনি আমার সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়ান। একপর্যায়ে তিনি আমার গলা ধরে ধাক্কা দেন। পরে অফিসের লোকজন উত্তপ্ত যুবদল নেতাকে থামানোর চেষ্টা করেন। বিষয়টি কাম্য নয়; উনি এসে পরিচয় দিয়ে কথা বললে হয়তো নম্বরটি সাথে সাথে দিয়ে দিতাম। কারণ সবাইকে নম্বর দিলে তারা সময়-অসময়ে কল দিয়ে বিরক্ত করে। তাই দিতে চাইনি। এ জন্য মারধরের শিকার হব, ভাবতে পারিনি।’

এ বিষয়ে কথা বলতে অভিযুক্ত জিয়াউর রহমানের নম্বরে কল দিলে তিনি রিসিভ করেননি। অন্য মাধ্যমে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর চাচা পৌর বিএনপির সদস্যসচিব নূরে আলম জিকু বলেন, ‘ফালতু বিষয় নিয়ে আমাকে কল করা আপনার উচিত হয়নি, ফোন রাখেন’—বলে তিনি কল কেটে দেন।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) সালাউদ্দিন বিশ্বাস বলেন, ‘অফিসে এসে একটি লোক দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়ার পাশাপাশি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে গলাধাক্কা দেন। পরে তাঁকে আটক করে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং মুচলেকা নিয়ে ছাড়া হয়।’ তিনি বলেন, ‘সে কোন দল করে আমার জানা নেই। তবে জিয়াকে আটকের পর যুবদলের নেতা-কর্মীরা তাকে ছাড়াতে আসে।’

ইউএনও সানজিদা রহমান বলেন, ‘মারধর নয়, জিয়াউর রহমান অফিসের মধ্যে হাসানুর রহমানকে গালাগালির একপর্যায়ে গলাধাক্কা দিয়েছে। তখন আমি বাহিরে ছিলাম, পরে বিষয়টি অফিস থেকে আমাকে জানানো হয়েছে।’

